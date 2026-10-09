La DGT prevé 135.000 desplazamientos por el puente de El Pilar en Cantabria

Tráfico en la A-8 en Polanco - DELEGACIÓN

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes, a partir de las 15.00 horas, la operación especial por el puente de El Pilar, que se prolongará hasta la medianoche del lunes, día 12, y durante la que se prevén 135.000 desplazamientos de largo recorrido por las principales carreteras de Cantabria y 5,7 millones en el conjunto de España.

Estos días, la DGT, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, pondrá en marcha medidas especiales para garantizar la seguridad y fluidez de este movimiento de vehículos.

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha indicado que los momentos con mayor intensidad de circulación serán este viernes por la tarde, el sábado por la mañana y la tarde del lunes.

Y los puntos donde se prevé mayor concentración de vehículos serán las entradas a las principales zonas turísticas y en la parte oriental de la comunidad, en concreto en la Autovía del Cantábrico A-8 en el límite con País Vasco.

En Cantabria, para el desarrollo de esta operación especial, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará hasta 180 agentes por las carreteras para facilitar los desplazamientos y la fluidez de la circulación, y contará también con la colaboración de las policías locales de la región.

Tolosa ha solicitado a los conductores "máxima precaución durante estos días, el respeto a las normas de tráfico, la adecuada puesta a punto del vehículo y evitar las distracciones, especialmente el uso del teléfono móvil al volante, y por supuesto nada de alcohol y drogas", informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La DGT recomienda siempre, antes de iniciar el viaje, informarse de las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y planificar la ruta más segura para evitar imprevistos.

Además, la DGT ofrece información sobre el estado de la circulación en las cuentas de X, @informacionDGT y @DGTes, así como a través de la web (www.dgt.es), y también en el teléfono 011.