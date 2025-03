Diestro ve "posible" una candidatura de consenso e intentará liderar el PRC

Registrará su candidatura a lo largo de la mañana

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Reocín y expresidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro, ve "posible" una candidatura de consenso para liderar el PRC en las próximas elecciones autonómicas de 2027, aunque todavía no ha hablado con ningún otro candidato para llegar "a ningún tipo de acuerdo", si bien ha señalado que "la única posibilidad, en principio, es la de liderarlo".

"Ojalá sea posible y lo veremos esta semana. Lo veo posible", ha manifestado Diestro en declaraciones a Europa Press respecto a alcanzar una candidatura de unidad entre todos los aspirantes --Paula Fernández, Guillermo Blanco y Javier López Estrada--, para suceder al actual secretario general del partido y único candidato regionalista hasta el momento a la Presidencia de Cantabria desde la fundación de la formación, Miguel Ángel Revilla, que continuará ocupando la Secretaría General.

Diestro ha destacado que en los ocho años que ha estado al frente de la Federación de Municipios ha "demostrado" su "capacidad de negociación y diálogo", en los que "prácticamente de la totalidad de los acuerdos se han adoptado por unanimidad".

Así, ha indicado que ahora podría demostrar en el partido "esa capacidad de aglutinar sensibilidades", si bien para llegar a una candidatura de consenso tienen que "intentarlo entre todos los candidatos".

"Vamos a intentar liderar el partido, intentar remodelarlo, poner nuevas caras, contar con toda la gente y, en ese sentido, la gente que me acompaña y mis ideas propias nos dicen que la única posibilidad, en principio, es la de liderarlo", ha incidido.

No obstante, ha añadido que, en el caso de que no sea posible una candidatura de unidad y haya que acudir a la votación de la militancia, irán "muy tranquilos". "Lo ideal sería que no hubiera tantas candidaturas, que hubiera alguna menos o que se pudieran agrupar", ha reiterado.

Diestro ha manifestado que está "muy animado" con su candidatura, que registrará a lo largo de la mañana de este miércoles, y cuenta con "muchos apoyos" de compañeros, alcaldes --actuales y antiguos--, de números uno de los ayuntamientos, de compañeros de juntas vecinales, así como "gentes históricas" del partido.

Según ha subrayado, "se está generando mucha ilusión con esta candidatura, que surge un poquito desde las bases, y con ganas de afrontar un poco esta nueva etapa del regionalismo de una manera diferente", ha trasladado.

En cuanto a la postura de Revilla, ha apuntado que cuenta con su apoyo como el resto de candidatos. Ha indicado que Revilla se mantiene "al margen" del proceso, considera que "todas las candidaturas son válidas" y tiene "ganas de que hubiera una candidatura de consenso" que, a juicio de Diestro, "al final es un poco igual lo que necesita el partido y que a todos nos gustaría".

En este punto, Diestro ha valorado que todos los candidatos que están postulándose para suceder a Revilla "podrían liderar el Partido Regionalista de una manera excelente".

Ha recordado que ahora lo que se vota exclusivamente es el número uno de la lista, por lo tanto, los acuerdos se podrán llevar a cabo "en un plazo un poquito más adelante". Así, los aspirantes tienen de plazo esta semana para presentar sus candidaturas y la semana que viene para negociar e intentar llegar a acuerdos.

Diestro ha hecho estas declaraciones tras la reunión con la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en el PCTCAN de Santander.