Los docentes de Cantabria sienten que su prestigio está "bajo mínimos", según una encuesta de ANPE

Archivo - Imagen de una profesora imparte una clase a sus alumnos en el aula.- Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los docentes de Cantabria sienten que su prestigio está "bajo mínimos" debido a la "falta de protección" de la propia Administración educativa, el "desprestigio" que se traslada en las redes sociales y una sociedad "mal informada", junto a la "pérdida de valores de respeto y autoridad en las aulas", según se desprende de una encuesta realizada por ANPE a más de 900 profesionales.

En concreto, los resultados del estudio desprenden que el 75,8% de los docentes entiende que su trabajo no es valorado ni por la comunidad educativa ni por la sociedad en general, "solo" el 2% siente que su esfuerzo y dedicación son reconocidos y valorados por la sociedad, y el 87% cree que desde la Consejería de Educación no se proporcionan los recursos necesarios para garantizar su salud emocional.

Así lo ha señalado la presidenta de ANPE, Rus Trueba, este jueves en rueda de prensa, en la que ha presentado nuevas acciones de la campaña '1 docente, 1.000 futuros', una iniciativa que tiene el objetivo de poner en valor la profesión, "esencial" para la sociedad y que en los últimos años está sufriendo un "preocupante desprestigio social, alimentado en demasiadas ocasiones por las críticas procedentes incluso de las propias instituciones educativas".

La encuesta también recoge que el 94% de los docentes ve necesario realizar acciones que favorezcan la valoración de la función docente por parte de la sociedad, más de un 70% dice que el apoyo de las familias es fundamental para esta valoración social del trabajo que realiza día a día en las aulas, y un 75% aboga por la mejora de los recursos dotados a la educación pública de Cantabria.

El profesorado identifica cinco áreas clave en las que se tiene que intervenir "de manera prioritaria" para mejorar su labor docente y el entorno educativo, entre ellas la reducción de la burocracia administrativa, que "no conlleva dinero", la mejora de recursos, la inversión en infraestructuras y la bajada de ratio para poder atender a la cada vez "mayor" diversidad del alumnado en las aulas.

"Estamos viendo cómo pasa la legislatura, queda un año ya y podemos afirmar que no se está cometiendo ninguna de estas mejoras", ha censurado Trueba, que ha urgido a la Consejería de Educación que se retome la mesa de negociación de esta bajada de ratio.

Asimismo, los docentes piden "ajustes en horarios" y "políticas efectivas que permitan conciliar de manera real la vida familiar y laboral", así como el reconocimiento de salud y convivencia escolar.

En este punto, la presidenta del sindicado ha indicado que la salud mental cada vez es "más problemática" en las aulas, por lo que reclama un apoyo psicológico tanto para el profesorado como para el alumnado, de cara a mejorar la convivencia en los centros educativos, así como "protocolos más efectivos y más rápidos" para la gestión de la convivencia en los centros.

En cuanto a los aspectos que creen que perjudican más a la función docente, Trueba ha señalado "el desprestigio institucional y la falta de respaldo político, la manipulación a través de las redes sociales y los bulos que se lanzan, el mito de nuestras vacaciones y el desconocimiento de la labor real que realizamos los docentes". "No se conoce nuestro trabajo y no se conoce que no solo hay periodos lectivos de clase, sino que hay un trabajo detrás de coordinación, de preparación de materiales, etcétera", ha dicho.

"El aula ha dejado de ser un espacio de autoridad pedagógica para haberse convertido en muchas ocasiones como un servicio de guardería", ha lamentado.

En ese sentido, se ha referido a las denuncias por "falta de respeto" que recoge el Defensor de Profesor, que "ya alerta de esa problemática", por lo que desde ANPE reclaman "que se dé un respaldo legal y moral a los docentes que prestan servicios educativos".

'1 DOCENTE, 1.000 FUTUROS'

Frente a este "desprestigio", ANPE ha lanzado la campaña audiovisual '1 docente, 1.000 futuros', en la que irá publicando vídeos en Youtube cada 15 días con testimonios de profesionales de todas las etapas educativas y de diversos entornos de la geografía, para mostrar el trabajo que realizan día a día en las aulas.

El objetivo de la iniciativa es "reconocer, valorar y respetar" la labor del profesorado y hacer un llamamiento a la sociedad para que les "tome en cuenta" porque "invertir en los docentes es invertir en el futuro de Cantabria".

En la rueda de prensa Trueba ha estado acompañada por una de las directoras de la campaña y defensora del profesorado de ANPE, Blanca Rivero, que ha destacado que "la escuela pública es la única institución por la que pasa todo ciudadano y permanece más tiempo, es decir, cinco horas al día durante 175 días y durante mínimo 16 años", por lo que considera que "toda inversión en la escuela pública es poca".

El primer episodio de la campaña se estrenará el próximo domingo, 25 de enero, a las 10.00 horas, y tendrá como protagonistas a María Jesús Calavia (profesora de Secundaria jubilada) y Samuel Do Nascimento. Ambos reflexionan sobre la importancia de la relación profesora-alumno en sus vidas, desde la etapa escolar y hasta el presente.

ANTEPROYECTO DE LEY AUTORIDAD PROFESORADO

Cuestionada por la prensa sobre el anteproyecto de ley de autoridad del profesorado de Cantabria, que saldrá este 23 de enero y durante diez días hábiles a información pública, según recoge este jueves el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la presidenta de ANPE ha valorado que esta ley les "refuerza como profesionales", pese a que, a su juicio, "llega tarde", ya que en otras comunidades "están probadas desde hace mucho tiempo".

Trueba ha indicado que se trata de reivindicación del sindicato que fue trasladada a las diversas mesas de negociación, entendiendo que es "fundamental", ya que necesitan una ley que "recopile y organice toda la dispersa normativa que hay y que dé apoyo moral y legal a los docentes".

"Es a lo que viene esta ley, a reforzarnos, que recoja cuestiones de que somos autoridad pública, presunción de veracidad y asistencia psicológica y jurídica y, sobre todo, el fomento de la mejora de la convivencia escolar de nuestros centros educativos", ha destacado.

De esta forma, desde el sindicato van a analizar el anteproyecto para realizar "toda la consideración" que estime necesaria, con el objetivo de "que el docente no se encuentre cada vez más obstáculos".