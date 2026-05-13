Dos alumnas de la UC reciben en Polonia 5.000 dólares para financiar su proyecto textil - MICHAL LESINSKI-UC

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las alumnas de la Universidad de Cantabria (UC) Andrea Carolina Díaz y Belkys Analí Rodríguez han recibido en Polonia un premio de 5.000 dólares estadounidenses para desarrollar su proyecto de negocio textil 'Rebel'D'.

La empresa de soluciones tecnológicas Beyond.pl ha otorgado a las estudiantes de grado este reconocimiento de manera espontánea durante la celebración de la final de la competición internacional de emprendimiento EUNICE Start Cup 2026, ha informado la UC.

En la certamen han participado equipos de las universidades de la alianza EUNICE, que han presentado sus proyectos de negocio, seleccionados entre las mejores propuestas locales de cada país.

La directora del Área de Emprendimiento de la UC y miembro del jurado de la competición, Andrea Pérez, ha explicado que el CEO de Beyond.pl, Wojciech Stramski, también miembro del jurado, ofreció, "para sorpresa de todos", un vale de 5.000 dólares para canjear por los servicios de su empresa para ayudarlas a escalar su proyecto con herramientas técnicas para "materializar su negocio de manera online e internacional".

Con 'Rebel'D', proponen dar una nueva vida a la ropa de segunda mano mediante técnicas de reparación y personalización, al convertirlas en piezas únicas.

"Este premio, si bien no era el que estaba estipulado por la organización de la competición, es un reconocimiento a nuestra idea de negocio y de cómo podemos contribuir a la sociedad", ha celebrado Rodríguez, que cursa el primer año del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

Por su parte, Díaz, estudiante de primer año del Grado en Educación Infantil, ha explicado que el jurado les ha aportado "valiosos consejos", como crear una plataforma e-commerce, además de felicitaciones por desarrollar ideas emprendedoras y presentarse a la competición desde temprana edad, ya que "había muchos concursantes de máster y de doctorado en la final".

El proyecto ganador de esta edición ha sido 'PipeGuard Transport Solutions', del equipo de la Universidad de Karlstad (Suecia), por lo que acogerá la EUNICE Start Cup 2027.