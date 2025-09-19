Dos detenidos por amenazar con una katana y un cuchillo a sus vecinos en Santander y Torrelavega

Ambos quedaron en libertad tras parar a disposición judicial

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, uno en Santander y otro en Torrelavega, por amenazar a sus vecinos con armas blancas, en concreto con una katana y con un cuchillo, respectivamente.

Los incidentes tuvieron lugar el mismo día, el 17 de septiembre, uno por la mañana y otro por la tarde. El primero fue el de la capital cántabra, tras el que el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control) recibió una llamada de un ciudadano que alertaba de que su vecino acababa de amenazarle con lo que parecía una katana.

Además, manifestó que ya habían tenido problemas de convivencia anteriormente y que se sentía atemorizado y capaz de que llevara a cabo su amenaza.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de inmediato y a su llegada se entrevistaron con la víctima. A continuación, localizaron al presunto autor de las amenazas, le detuvieron e intervinieron el arma utilizada, una katana de 58 centímetros de hoja.

Seguidamente, se trasladó al detenido a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para realizar el correspondiente atestado policial y ponerlo a disposición judicial.

EN TORRELAVEGA

Casualmente, en la tarde del mismo día, el CIMACC-091 recibió otra alerta de un hecho de similares características ocurrido por la tarde en Torrelavega, pues igualmente fue un vecino el que se puso en contacto para trasladar que otro acababa de amenazarle a él y a su mujer con un cuchillo de cocina si no bajaban el volumen de su voz.

La Policía ha indicado que la inmediatez con la que llegó al lugar "permitió que la amenaza no se hiciera realidad". Al localizar al hombre, reconoció a los agentes haber realizado tales amenazas y entregó el arma utilizada para ello, que era un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja.

Ante estas evidencias, se le detuvo y trasladó a la Comisaría de Torrelavega, tras lo que se elaboró el atestado.

Así, los dos detenidos quedaron a disposición judicial por presuntos delitos de amenazas con arma blanca en los correspondientes Juzgados de Santander y Torrelavega, donde se decretó la puesta en libertad de ambos.