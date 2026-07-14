Dos detenidos por blanqueo de capitales relacionados con tráfico de drogas en Liébana

Archivo - Imagen del municipio de Potes - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Se invirtieron al menos 50.000 euros para comprar vehículos SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a dos hombres, de 33 y 34 años, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes de la supuesta venta de estupefacientes en la comarca de Liébana.

Los investigadores calculan que parte de los beneficios de la actividad ilícita, al menos 50.000 euros, se han invertido para comprar vehículos, que han sido decomisados.

A finales del año pasado, la Guardia Civil, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y el furtivismo, desmanteló un punto de venta de cocaína, tanto desde una vivienda de la comarca, como al menudeo en las diferentes poblaciones, principalmente en Potes.

Fruto de aquella operación se detuvo a tres personas, se realizaron varios registros y se descubrieron otros delitos, como defraudación de fluido eléctrico, robos con fuerza, receptación y contra la fauna, al comercializar con cabezas de cérvidos, algunas de ellas intervenidas.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria continuaron con la investigación --bajo la dirección del juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente de la Barquera-- de lo intervenido y de propiedades, algunas de ellas sospechosas de tener un origen ilícito.

Como resultado, este mes se ha detenido a dos hombres por blanqueo de capitales, al haber corroborado la reinversión de parte de los beneficios que obtuvieron de presuntas actividades ilícitas, cuantificadas en al menos 50.000 euros.

Estas dos personas ya habían sido detenidos en la fase de explotación de la operación antidroga del año pasado.