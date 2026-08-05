Dos detenidos en las fiestas de Tanos por romper la nariz a otro joven y la mandíbula a un menor

Coche de la Policía Nacional en Torrelavega - POLICÍA

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Torrelavega ha detenido a dos jóvenes por sendas agresiones en las fiestas de Tanos a otros chicos, a los que en altercados diferentes rompieron la nariz y la mandíbula. Este último, menor de edad, fue operado en el Hospital Sierrallana.

Los sospechosos fueron arrestados como presuntos autores de delitos de lesiones, ha informado este miércoles el Cuerpo en un comunicado.

El primer suceso se produjo el 25 de julio a las 4.30 horas, cuando el 091 recibió llamada de alerta de un altercado entre varios jóvenes en una calle de Tanos. Una vez en el lugar, el agredido manifestó a los agentes que iba junto a su pareja mientras cantaba una canción de campamento que incluía la frase 'mírala qué guapa'.

Indicó que en esos instantes se cruzó con un grupo de chicos entre los que se encontraba una joven cuyo novio interpretó que la expresión de la canción se dirigía a ella y reaccionó de forma violenta. Así, le lanzó varios puñetazos y esquivó todos menos uno, que le alcanzó en la cara, y tras el que recibió varias patadas.

Entre tanto, su novia llamó a la Policía, momento en el que empezó a amenazarla para que colgara el teléfono uno de los amigos del presunto agresor, que huyó a continuación junto a sus acompañantes. El herido fue asistido en Urgencias de Sierrallana por fractura y desviación del tabique nasal.

Tras denunciar los hechos en comisaría, la Policía inició una investigación que permitió identificar al presunto autor de las lesiones y al que amenazó a la novia del agredido. El primero fue localizado y detenido el día 28 y quedó en libertad, con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

ABORDADO SIN MOTIVO.

En cuanto al segundo suceso, el 31 de julio se personó en comisaría un menor que denunció que sobre las 3.30 horas del día 26, cuando estaba en la zona de las fiestas de Tanos, fue abordado por otro joven que, sin motivo alguno, le propinó varios puñetazos, con los que cayó al suelo, donde continuó golpeándole. Quedó inconsciente y despertó en Sierallana, donde fue operado de fractura de mandíbula.

Los agentes identificaron al sospechoso, que fue detenido en la tarde del 4 de agosto. Tras declarar quedó igualmente en libertad con la obligación de comparecer ante el juez si es requerido.