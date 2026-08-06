Dos detenidos y nueve identificados por estafar 92.400 euros con 55 bicis de alquiler en Santander

SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y ha identificado a nueve más por estafar 92.395 euros a un comercio de deportes de Santander, al apropiarse de 55 bicicletas que adquirieron en alquiler. Solo abonaron la primera de las cuotas de la mensualidad y no devolvieron los vehículos.

Con estos arrestos e identificaciones, los agentes han concluido una investigación por delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal iniciada en diciembre del año 2024 a raíz de varias denuncias del director del establecimiento, dedicado a la venta de productos deportivos.

El hombre se percató de que un "elevado" número de bicicletas habían sido adquiridas en régimen de alquiler por determinados clientes, que no habían abonado los preceptivos pagos mensuales desde la operación inicial y que tampoco las habían devuelto.

Agentes especializados en delitos patrimoniales y socioeconómicos iniciaron las pesquisas para esclarecer los hechos y comprobaron que el número de bicis afectadas ascendía a 55. Habían sido obtenidas por diferentes personas entre abril y diciembre de 2024, en concepto de alquiler.

Los agentes atribuyeron la comisión de lo denunciado a un grupo de personas que, de forma coordinada y organizada, habrían "perfeccionado" el delito cometido hasta apoderarse de 55 vehículos, con los que causaron un perjuicio a la mercantil de 92.395 euros.

Los investigadores identificaron a once individuos como presuntos autores de estos hechos, que fueron localizados y dos de ellos detenidos. Tras declarar en comisaría, quedaron en libertad con cargos y la Policía puso a disposición judicial la investigación.