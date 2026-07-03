Dos detenidos por robar baterías de tractor y cableado en una explotación ganadera de Los Corrales de Buelna

Explotación ganadera. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres, de 34 y 42 años y vecinos de Torrelavega, como presuntos autores de un delito de hurto en una explotación ganadera del municipio cántabro de Los Corrales de Buelna.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega comenzó la investigación a principios del mes de junio, cuando tuvo conocimiento de que se habían sustraído en una explotación ganadera dos baterías grandes de tractor y cableado de cobre.

Tras las pesquisas realizadas, se descubrió que un vehículo, ocupado por varias personas, accedió a la explotación y cargó los efectos sustraídos.

Además, se pudo averiguar la identidad de dos hombres que podían tener relación con el vehículo, si bien no eran propietarios del mismo.

Estas dos personas, que cuentan entre los dos con cerca de medio centenar de detenciones o investigaciones por parte de la Guardia Civil, se encontraban en la actualidad residiendo en Torrelavega.

Así, con las pruebas obtenidas como presuntos autores del hurto en la explotación ganadera, han podido ser localizados y detenidos.

La investigación continúa para la recuperación de los efectos sustraídos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.