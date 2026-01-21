Dos detenidos en Santander tras intervenirles marihuana, hachís y dinero en metálico

Marihuana, hachís y dinero intervenido en Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles 14 de enero a dos hombres en Santander en intervenciones diferentes, tras detectar que llevaban marihuana, en el primer caso; y marihuana, hachís y dinero en metálico, en el segundo.

Ambas actuaciones se llevaron a cabo dentro del Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Drogas. La primera tuvo lugar al inicio de la tarde, durante un servicio de patrullaje preventivo por el centro de la capital, cuando los agentes observaron a dos hombres y una mujer haciéndose un porro.

Al percatarse de la presencia policial, pararon e intentaron ocultar los objetos que tenían. Tras identificarlos, los policías les cachearon y encontraron hachís en el interior de un bolso bandolera negro que llevaba uno de los hombres, además de una defensa extensible oculta entre sus ropas.

Ante la cantidad de sustancia intervenida, le detuvieron como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La segunda actuación se llevó a cabo al final de esa misma tarde y también el transcurso de una patrulla peatonal por el centro de la ciudad. Esta vez, los agentes vieron a un hombre que ante su presencia mostró una actitud llamativamente nerviosa, lo que motivó su intervención.

Entre sus ropas y en una mochila que llevaba encontraron hachís y marihuana, distribuida en 18 envoltorios para la venta al menudeo, así como 580 euros en metálico, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Una vez finalizadas las diligencias de investigación en cada uno de los dos casos, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su respectiva puesta en libertad.