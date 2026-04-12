Dos detenidos por varios delitos patrimoniales tras una persecución por el Polígono de Raos

Zona del Polígono de Raos - EUROPA PRESS

CAMARGO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Camargo ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos patrimoniales tras una actuación desarrollada en el Polígono de Raos, que culminó con una persecución y posterior arresto en el entorno del puerto deportivo.

El principal implicado estaba siendo buscado por varios juzgados de distintas comunidades autónomas.

Los hechos se iniciaron en la tarde del viernes tras la llamada de una ciudadana que alertó de la presencia de una persona que habría accedido a varias naves industriales de la zona y sustraído efectos en su interior.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al sospechoso, que emprendió la huida en un vehículo junto a otra persona.

Se inició entonces una persecución que finalizó en el puerto deportivo, donde ambos fueron interceptados, ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Camargo.

El principal implicado fue detenido como presunto autor de diversos delitos contra el patrimonio, así como por delitos contra la seguridad vial, entre ellos conducción sin permiso y conducción temeraria.

Además, los agentes comprobaron que esta persona estaba siendo buscada por varios juzgados de distintas comunidades autónomas, y era de interés para la Policía Nacional.

Por su parte, la acompañante fue detenida como cooperadora necesaria en algunos de los delitos investigados.

Según ha destacado el Consistorio, esta actuación pone de relieve la capacidad de respuesta y coordinación de la Policía Local ante situaciones que requieren una intervención rápida y eficaz.

Con este fin, ha recalcado, ha reforzado recientemente la plantilla del Cuerpo, que cuenta en la actualidad con 37 agentes, con el objetivo de "seguir mejorando la seguridad y la atención a la ciudadanía".