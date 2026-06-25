Dos heridos leves en la colisión de dos coches y un camión en la A-8 en Colindres - 112 CANTABRIA

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este jueves como consecuencia de la colisión de dos coches y un camión en la autovía A-8, a la altura de Colindres.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, el accidente se ha producido esta tarde, en el kilómetro 173,8 de la autovía.

Los dos heridos leves han sido trasladados en ambulancia para ser asistidos.

Por su parte, los bomberos del Ejecutivo regional han intertizado los vehículos.

El 112 también ha movilizado para atender el siniestro a agentes de la Guardia Civil y al servicio de Mantenimiento de Carreteras.