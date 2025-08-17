Dos heridos leves tras volcar su coche en la A-8 en Cabezón - 112

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este domingo tras volcar el coche con el circulaban por la autovía A-8 a la altura de Cabezón de la Sal.

El vuelco provocó que uno de los dos carriles de la vía quedara cortado.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó hasta el lugar a bomberos del Gobierno, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061.

Los efectivos procedieron a retirar el vehículo a la cuneta hasta la llegada de la grúa.

Por su parte, los sanitarios valoraron en la zona a los afectados que presentaban heridas leves producidas por el golpe, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.