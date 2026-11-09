Dos heridos leves en el vuelco de un coche en la A-8 en Liendo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves al volcar el coche en el que viajaban este lunes por la autovía A-8, a la altura del municipio cántabro de Liendo.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los dos ocupantes del vehículo han salido del mismo por sus propios medios y han sido atendidos por efectivos del servicio de urgencias sanitarias 061, que los ha trasladado al Hospital de Laredo.

El accidente se ha producido en el kilómetro 161,3 de la A-8, a donde se han desplazado los bomberos del Gobierno de Cantabria, que han inertizado el vehículo y lo han volteado para su retirada.

El 112 también ha movilizado para atender el suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Carreteras.