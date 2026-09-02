Dos investigados en Cantabria por maltratar a perros

Uno de los perros maltratados - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en agosto, en calidad de investigados, a un hombre y una mujer, de 56 y 25 años, como presuntos autores de delitos de maltrato animal en sendas actuaciones independientes. Los investigados habrían incurrido en graves omisiones de custodia, agresiones y desatención médica severa de los perros a su cargo.

Tras una denuncia, la Benemérita supo de una supuesta agresión a un perro en el municipio de Castañeda por parte de su responsable. Tras la intervención los agentes y la correspondiente inspección del animal, se constató que el can carecía de microchip de identificación, documentación reglamentaria y de cualquier tipo de control sanitario básico.

Por estos hechos, además de las diligencias penales por el presunto delito de maltrato animal, se tramitó denuncia administrativa por infracciones graves a la Ley de Bienestar Animal.

Por otra parte la Guardia Civil localizó en el municipio de Mazcuerras a un perro abandonado, en avanzado estado de deterioro físico, que trasladó para que recibiera asistencia médica. El examen clínico dictaminó que padecía una enfermedad terminal no tratada. Ante el sufrimiento irreversible del animal, tuvo que ser sacrificado.

Los agentes averiguaron la identidad de la propietaria del perro y que lo no había llevado a una consulta veterinaria ni prestado los cuidados mínimos necesarios durante el desarrollo de la enfermedad, incurriendo de este modo en un delito por omisión.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigadas a las dos personas, como presuntas autoras de sendos delitos de maltrato animal.

En el esclarecimiento de los hechos han participado unidades del Puesto de la Guardia Civil de Renedo y del SEPRONA de Cantabria.