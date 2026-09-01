Dos jóvenes se niegan a pagar a un taxista en Suances al que agredió uno de ellos

Vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un joven de 18 años e identificado a otro, menor de edad, como presuntos autores de un delito leve de lesiones y una estafa a un taxista, al que se negaron a pagar la carrera y que fue agredido por el primero en su huída.

La Guardia Civil supo que, en agosto, en el municipio de Suances, dos jóvenes habían contratado el servicio de un taxista y al llegar al destino dijeron que no iban a abonarlo. Trataron de huir del lugar propinando, uno de ellos, golpes en torso al taxista al que causaron lesiones de carácter leve.

Las indagaciones de la Guardia Civil permitiron averiguar la identidad de los jóvenes y se instruyeron diligencias en calidad de investigados.