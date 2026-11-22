Salida de vía en la A-67 - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado después de sufrir una salida de vía en la A-67, en el punto kilométrico 193, sentido Santander, a la altura de Mogro.

El Centro de Atención a Emergencias movilizó hasta el lugar a los bomberos del Ayuntamiento de Santander, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del servicio 061.

Según han informado los efectivos municipales en su red social 'X', desplazaron hasta la zona un camión autotanque para atender el accidente. Por su parte, los guardia civiles realizaron las correspondientes diligencias.