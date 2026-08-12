El eclipse deja luces y sombras en Cantabria: visibilidad en el sur y nubes en el litoral

Momento del eclipse solar total visto desde la Bahía de Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar total que ha atravesado esta tarde toda Cantabria, que ha quedado a oscuras sobre las 20.30 horas, ha dejado luces y sombras a su paso por la región.

Luces, por la buena visibilidad que se ha registrado en el sur, con cielos despejados que han permitido contemplar el fenómeno astronómico en todo su esplendor en lugares como Valderredible, uno de los cinco puntos de observación preferente habilitados por el Gobierno autonómico, y que alberga el Observatorio Astronómico de Cantabria.

Y sombras, por las nubes que a lo largo de la tarde, en las horas previas al fenómeno, han ido apareciendo y formándose en áreas del litoral y que han impedido a personas que se han congregado en esas zonas de la costa la visión completa del evento, que hacía más de un siglo que no se producía en la Península Ibérica.

Es lo que ha pasado en Peña Cabarga, otro de los lugares de observación establecidos por el Gobierno regional, donde el día soleado ha dado paso a una tarde nubosa, en la que visibilidad se ha ido reduciendo progresivamente hasta ser nula.

Por eso, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cantabria decidió dividir en dos el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la cumbre del macizo cuando el cielo estaba "totalmente encapotado" y arriba no se veía "nada".

Ante esto, y al dividir el PMA en dos -la otra mitad se ha trasladado al polígono industrial de Heras-, se ofreció a las personas que habían subido al pico en lanzaderas desde dicha localidad la posibilidad de regresar al punto de partida en esos autobuses, que a medida que pasaban las horas iban "a medio gas", algunos con solo "cinco" pasajeros, explicaba la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia. La medida afectó a unas 1.500 personas.

Los otros PMA se han establecido en la costa, en Ajo (Bareyo), la Virgen del Mar (Santander) y Suances, y en algunos puntos y momentos en estos últimos lugares y también en otros de la comunidad autónoma, especialmente en la zona occidental, el eclipse se ha visto empañado por las nubes.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TAMBIÉN VISUAL, SIENTEN EL ECLIPSE.

Entre las 'luces' que deja el eclipse en Cantabria también destaca que alrededor de un centenar de personas con diversas discapacidades ha vivido en la playa de Valdearenas el fenómeno, aunque la nubosidad ha marcado el momento histórico en la zona y, antes, el incendio declarado en Los Pinares.

"Impactante", "genial" y "emocionante", han sido algunos de los comentarios de los protagonistas, de entidades como Cocemfe, Amica, ONCE o Fescan, que han disfrutado de este acontecimiento gracias a un espacio habilitado por el Gobierno autonómico a la entrada de la playa, junto al puesto de socorrismo y salvamento, dentro del Geoparque Costa Quebrada.

Han vivido el eclipse juntos y con la expectativa alta porque "nunca" antes habían "visto uno", y las personas con discapacidad visual han podido sentirlo a través del dispositivo 'LightSound', un aparato desarrollado por la Universidad de Harvard que transforma la intensidad de la luz en sonido y que ha estado en el arenal cántabro gracias al proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).

Así, han "sentido como se fue apagando el cielo" y luego "parecía como si estuviera amaneciendo". "Estábamos todos tan emocionados que pasó el tiempo súper rápido", relataron.

EL PRIVILEGIO DE VER EL ECLIPSE EN BARCO EN LA BAHÍA DE SANTANDER.

Además, a las 20.27 horas, más de un centenar de personas han podido disfrutar del eclipse total de Sol en la bahía de Santander, una de las más bonitas del mundo, gracias a los tres barcos contratados por el Gobierno de Cantabria.

Los pasajeros han vivido la excursión y "un momento histórico para Cantabria". "Poder disfrutar del eclipse desde la Bahía es algo único. Tanto yo como mi pareja estamos muy emocionados", manifestó uno de los agraciados en el sorteo, que registró 8.000 peticiones.

Las embarcaciones han llegado hasta pasado el faro de Cabo Mayor, donde había decenas de barcos de particulares, y las nubes finalmente respetaron un momento único para Cantabria.

La gente, una vez se hizo por un momento de noche, comenzó a gritar y aplaudir ante este hecho que quedará guardado en la retina de todos estos cántabros. "No hay un lugar mejor que el mar para poder disfrutar de este hecho", expresó una viajera.

DRONES: ALERTAS A GENTE EN RIESGO EN SUANCES Y VUELOS PROHIBIDOS.

Al margen del tiempo, ha habido normalidad, salvo contados incidentes. Así, varias personas han sido alertadas por drones del Gobierno regional por encontrarse en riesgo en zonas de peligro en la costa suancina.

Además, la Guardia Civil ha identificado a un piloto y a un dron dentro de la zona restringida de un punto de observación del eclipse en la playa de Valdearenas, en Piélagos, al que interpondrá la correspondiente denuncia por este hecho.

INCENDIO EN LOS PINARES DE LIENCRES.

En este municipio y en la misma localidad se ha registrado un incendio forestal, en los pinares de Liencres, pasadas las 14.30 horas y ha quedado extinguido para las 21.00 horas. Ha afectado a casi una hectárea de matorral.

En las labores para sofocar el fuego han participado el helicóptero del Ejecutivo, que ha realizado 22 descargas sobre las llamas con las que ha vertido 33.000 litros de agua, cuatro cuadrillas de bomberos forestales y guardias civiles del dispositivo del eclipse. También se han desplazado efectivos del SEPRONA.

NORMALIDAD EN LAS CARRETERAS

En las carreteras de Cantabria ha habido normalidad, en general, este miércoles, tanto en autonómicas como en estatales, y las que se han ido cortando desde las cuatro de la tarde eran las previstas, dentro del operativo organizado, por lo que no ha habido "colapso de nada", en palabras de Urrutia.

Sí hubo "pequeñas" retenciones en el puente de San Vicente de la Barquera, pero algo "totalmente normal" por la forma en que se ha restringido el acceso en el lugar.

Además, un coche averiado en el túnel de Gedo ha provocado también "pequeñas retenciones" en la Autovía de la Meseta A-67 en dirección Palencia y en la carretera nacional N-611.

Los datos de tráfico facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) al CECOP revelan incrementos de la movilidad de hasta el 20 por ciento en tramos de las autovías del Cantábrico (A-8) y de la Meseta (A-67) a su paso por la región, en los desplazamientos desde el País Vasco y de Los Corrales de Buelna hacia Reinosa, y comparando la franja horaria de las seis de la mañana a las cinco de la tarde del miércoles pasado con este 12 de agosto.