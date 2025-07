Ecologistas en Acción advierte que el botellón en la playa "deja huellas irreparables" y "compromete la biodiversidad"

Exige a las administraciones proteger el litoral con prevención, control de accesos y sanciones, tras el episodio del Puntal

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha advertido que el botellón en el litoral "deja huellas irreparables", "pone en riesgo" la salud de los ecosistemas costeros y "compromete" la biodiversidad.

Así lo ha señalado la organización ecologista este martes en nota de prensa, tras la concentración masiva de jóvenes en la playa de El Puntal (Somo, Ribamontán al Mar) "para consumir alcohol" y "dejando tras de sí toneladas de residuos".

"Un espacio natural convertido en un mierdal, con botellas, plásticos, restos de comida y colillas dispersos por la arena", han lamentado los ecologistas, para quienes es "inadmisible" que se permita convertir la playa en "un vertedero".

Por esta razón, han exigido a las administraciones que actúen con "eficacia" para proteger el litoral mediante un plan de prevención y vigilancia, control de accesos y limitación de los servicios de transporte marítimo, campañas de sensibilización y sanciones "ejemplares", "antes de que estos lugares queden arrasados para siempre".

Según ha indicado Ecologistas en Acción, El Puntal forma parte de la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'Dunas del Puntal y Estuario del Miera', con 49 formaciones vegetales, de las cuales 20 son prioritarias y de interés comunitario, y 9 taxones de fauna de especial interés.

"La playa no es un espacio recreativo sin normas, es un bien público de alto valor ambiental cuya conservación es un deber colectivo y no basta con enviar un equipo de limpieza al día siguiente, eso no repara el daño", ha manifestado la ONG, que insiste en la necesidad de llevar a cabo una "prevención, sanciones ejemplares y campañas educativas reales".

Los ecologistas han subrayado que "es el momento de actuar con firmeza" porque "si seguimos permitiendo que nuestras playas se conviertan en vertederos, estaremos comprometiendo no solo nuestro paisaje, sino el futuro ambiental, la biodiversidad de las próximas generaciones". "Las playas son un bien natural de valor incalculable, no un escenario para fiestas irresponsables", han sentenciado.