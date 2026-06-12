Ecoparque Trasmiera ofrece en verano conciertos, ferias gastronómicas y muestras, una de 'pop art' con obras de Warhol

Presentación programa Ecoparque de Trasmiera para verano de 2026 - GOBIERNO

El programa arranca en julio con el Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero y acaba en septiembre con Isla Gastronómica SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación del Ecoparque de Trasmiera para este verano incluye actividades musicales, exposiciones -una de ellas de 'pop art' con obras de Andy Warhol- y ferias gastronómicas en torno a la gastronomía local, como el pimiento de Isla o el vino Costa de Cantabria.

El programa arrancará el 3 de julio con el XXIII Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero, que se celebrará hasta el día 5 de ese mes. En el concierto inaugural se estrenará la obra 'Trío V para clarinete, violonchelo y piano' de José Manuel López López y la final del certamen tendrá lugar en la Casa de las Mareas de Soano.

La propuesta central se desarrollará desde el 17 de julio hasta el 16 de agosto, con una exposición de 'pop art' con obras de los principales exponentes internacionales de este movimiento artístico, como Andy Warhol, Robert Rauschenberg o Allen Jones.

La programación se cerrará con la segunda edición de 'Isla Gastronómica', del 17 al 19 de septiembre, que ofrecerá nuevos eventos con la gastronomía, cultura y naturaleza como protagonistas, además de productores y cocineros.

Las actividades estivales han sido presentadas este viernes en una rueda de prensa en la que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha valorado el papel del Ecoparque de Trasmiera como "un referente nacional de integración cultural, patrimonial y turística".

En su comparecencia ante los medios, en la que también ha dado cuenta de la memoria de actos de 2025, ha estado acompañado por el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, y la concejala de Cultura, Carmen Pérez.

El regidor ha aprovechado para reconocer el trabajo de los profesionales que desarrollan este proyecto, pues su "entrega y generosidad" --ha dicho-- es "la razón de su éxito".

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.

El programa de exposiciones del Observatorio del Arte contará nuevamente con uno "de máximo nivel", que combina artistas consagrados a nivel internacional con artistas cántabros o vinculados a esta tierra.

Así, el fotógrafo David Arribas iniciará el ciclo de muestras, con la presentación de 'Tamari', un ensayo fotográfico y documental que reflexiona sobre la relación entre el individuo y la ciudad contemporánea. Se podrá ver del 19 de junio al 12 de julio.

El programa expositivo se cerrará con 'Por todos los medios', de Marina Núñez. Supone un recorrido por distintos medios de expresión que ha utilizado esta artista para contar una misma idea o la evolución de la misma. Parte de la obra 'La locura' de 1997 de la Colección Bragales y a través de la misma tratará de plasmar su evolución hasta la actualidad.

En el apartado musical, se ha vuelto a programar 'Isla Jazz Festival', una evolución de las Noches de Jazz, con casi dos décadas de existencia y que cada año presenta un cartel más atractivo y propuestas innovadoras y en pequeño formato con sus 'Inusuales Jazz'.

Este 2026, el escenario principal, en el casco histórico de Isla, seguirá compartiendo protagonismo con nuevas experiencias ligadas al territorio y cultura locales.

Los conciertos principales, que tendrán lugar del 6 al 8 de agosto, contarán con la participación de la Big Band de Santander, que regresa a los escenarios en una formación de 17 músicos con cantante; o The Soulers, banda instrumental asturiana que tocará temas de corte soul-funk.

Y el Soul City ofrecerá una segunda propuesta de Cantabria, una agrupación con actualizados repertorios de jazz-funk. El festival cuenta con un programa paralelo, 'Inusuales Jazz', en el que se fusionará el jazz con los vinos de Isla, con la actividad agropecuaria en Castillo y con la naturaleza en la Marisma Joyel.

Conciertos en lugares "inusuales", catas y degustaciones, visitas a granjas, a los viveros de langosta y rutas por la naturaleza ampliarán el programa del IslaJazz, que durante una semana ofrecerá propuestas de fusión del jazz con la cultura y gastronomía local.

FIS Y EL CICLO 'CULTURA Y TERRITORIO'.

El programa de 2026 da continuidad a la colaboración con otras instituciones para traer a Arnuero eventos culturales de primer nivel, como el Festival Internacional de Santander (FIS), que desarrollará dos eventos, el 13 y 20 de agosto.

En uno de ellos participará el Dúo Elysium, segundos clasificados del CIMCA 2025, y otro correrá a cargo de Vincenzo Capezzuto, voz, y Giancarlo Bianchetti, guitarra clásica, con un repertorio variado desde la música sacra hasta Vivaldi o Bach.

El programa cultural incluirá otros espectáculos de ocio y cultura que se han planificado dentro del ciclo Cultura y Territorio, gracias al cual se promociona que artistas cántabros desarrollen su actividad por los diferentes pueblos de la región.

Contará con la participación de Yolanda G. Sobrado, que presentará 'Vientos del sur', habrá citas de teatro con Amalgama Macondo y Abrego, música de Annie Chambers, o la propuesta de Alma Kid Yoga en la marisma de Joyel.

FERIAS.

En septiembre el Ecoparque centrará su actividad en torno a la Feria de la huerta y del pimiento de Isla que se celebrará el día 12 con más de un centenar de puestos con productos de la tierra, artesanos y con marca de calidad que ofrecerán la famosa hortaliza de la localidad y productos de toda Cantabria.

Y un día después tendrá lugar la IV Feria del vino Costa de Cantabria, que se centrará en las bodegas de esta IGP, de las que ejercerá como anfitrión Bodegas y Viñedos de Isla, y a las que acompañarán una selección de queseros artesanos de Cantabria.

Con todo ello, el consejero ha destacado el proyecto Ecoparque de Trasmiera, que --ha señalado-- "nació con una clara vocación innovadora" y "hoy se ha consolidado como una iniciativa pionera en España, capaz de transformar el territorio en una propuesta cultural de primer nivel".

Así, este espacio "representa un modelo de éxito basado en la suma de esfuerzos, en la visión compartida y en la capacidad de entender la cultura desde una perspectiva amplia, integradora y profundamente ligada al territorio".