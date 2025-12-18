Los ediles del PRC de Ribamontán al Mar se desmarcan del alcalde y respaldan el rechazo del partido a los presupuestos

Archivo - Miguel Ángel Revilla, en la fiesta de su partido, el PRC - PRC - Archivo

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Partido Regionalista de Cantabria en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar han manifestado de manera "clara y unánime" su respaldo a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo del PRC de no apoyar el presupuesto de Cantabria para 2026, ante la "negativa reiterada" del Gobierno autonómico del PP a "cumplir los acuerdos y compromisos adquiridos" durante los ejercicios 2024 y 2025. De esta manera, los ediles se han desmarcado del alcalde, Francisco Asón, que amenazó con abandonar la formación si no había un cambio de postura respecto a las cuentas regionales.

El equipo de Gobierno municipal regionalista considera que la posición fijada por la Ejecutiva del PRC es "responsable, coherente y absolutamente justificada", y responde a una forma de hacer política basada en "la seriedad, la palabra dada y la defensa del interés general de Cantabria", frente a un Ejecutivo autonómico que a su juicio ha demostrado "una falta total de fiabilidad y respeto institucional".

En este sentido, los concejales del PRC en Ribamontán al Mar subrayan que "las decisiones estratégicas del partido se adoptan en los órganos legítimos y democráticos", y que el respaldo a esas decisiones es "una obligación política y ética para quienes representan al regionalismo en las instituciones incluido a nuestro alcalde, Paco Asón".

"El PRC no puede ni debe avalar unos presupuestos que nacen del incumplimiento sistemático, la improvisación y la ausencia de voluntad real de diálogo por parte del Gobierno del PP", han señalado en un comunicado remitido por el partido.

Asimismo, han querido dejar claro que la posición del equipo de Gobierno municipal es "compartida, firme y alineada en su totalidad con la Ejecutiva del PRC, rechazando cualquier intento de trasladar una imagen de división interna que no se corresponde con la realidad".

"Nuestra lealtad es con el partido, con sus órganos y con los vecinos de Ribamontán al Mar, no con planteamientos personales ni con estrategias que anteponen intereses individuales al proyecto colectivo", han afirmado en alusión a la postura del regidor, que amenazó con abandonar las filas del PRC si no había un cambio de postura respecto a las cuentas regionales.

Los concejales regionalistas han señalado, además, que los compromisos "incumplidos" por el Gobierno autonómico "afectan directamente a inversiones, servicios y actuaciones clave para los municipios y para las Juntas Vecinales", cuyos representantes del PRC llevan "décadas trabajando de forma coordinada, seria y constante por el bienestar de sus pueblos".

Por todo ello, el equipo de Gobierno del PRC en Ribamontán al Mar ha reiterado su "apoyo inequívoco" a la Ejecutiva del partido y su disposición a "seguir defendiendo, desde la unidad, la coherencia y la firmeza política, un modelo de Cantabria basado en el cumplimiento de la palabra dada y en el respeto a las instituciones", concluyendo que "no todo vale en política y que el interés general debe situarse siempre por encima de cualquier consideración personal".