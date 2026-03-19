EDP impulsa cuatro nuevos proyectos emprendedores en Cantabria para fomentar el empleo y dinamizar el medio rural

EDP impulsa cuatro proyectos emprendedores en Cantabria - EDP

SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

EDP apoyará cuatro proyectos innovadores en diferentes municipios de Cantabria, todos ellos con un fuerte componente de impacto local y desarrollo sostenible, que ha seleccionado dentro de la nueva convocatoria de su programa de emprendimiento rural ENTAMA, una iniciativa diseñada para apoyar el desarrollo económico, la fijación de población y la creación de empleo en territorios en riesgo de despoblación.

Según ha informado este jueves EPD, entre las iniciativas seleccionadas se encuentra 'Patataland, la tierra de las patatas', impulsado por Patatas Vallucas SL, en Villanueva de la Nía (Valderredible).

Este proyecto propone la creación de un complejo agroturístico singular que combina alojamiento temático, hostelería y experiencias vinculadas a la patata, aprovechando la relevancia de la marca como motor de atracción turística y generador de empleo en la comarca.

También ha sido elegido el proyecto de modernización y comercialización del arándano y sus derivados, impulsado por Aranberry Fruts SL, en Rasines (Comarca del Asón), cuyo objetivo es mejorar la productividad mediante la incorporación de maquinaria especializada, impulsar la comercialización nacional e internacional y fomentar la transformación de producto para incrementar su valor añadido.

El Aula del Vino, de Bodegas Sel d'Aiz, es el tercero de los proyectos seleccionados. Ubicado en Castillo Pedroso (Corvera de Toranzo), propone la creación de un espacio experiencial y multifuncional vinculado a una bodega, donde se combinan divulgación enológica, gastronomía local, música y naturaleza.

Asimismo, se apoyará el Proyecto de Innovación Textil y Comunitaria de Natalia Miguel Castañeda, en Valderredible, centrado en ofrecer servicios de confección, arreglos y personalización de prendas, así como en la recuperación y mantenimiento del traje tradicional, cubriendo un vacío profesional en el territorio y promoviendo el autoempleo y la economía local.

En sus seis ediciones, ENTAMA alcanza un total de 89 proyectos emprendedores apoyados, con una inversión acumulada superior a los 875.000 euros.

Esta convocatoria de ENTAMA constituye una edición especial dedicada específicamente a las zonas de distribución eléctrica de Cantabria y Lugo, donde EDP Redes España refuerza su compromiso con el desarrollo económico local y la creación de oportunidades en territorios rurales.

A través de esta edición, la compañía impulsa la consolidación y creación de seis proyectos emprendedores, generando 20 empleos en cinco municipios identificados como prioritarios.

Para la evaluación y acompañamiento de las propuestas, EDP ha contado con el apoyo de Cámara de Cantabria y CEOE-CEPYME Cantabria, cuya colaboración ha sido clave para reforzar el impacto local del programa y asegurar la viabilidad de los proyectos seleccionados.

EDP Redes España ha sido reconocida como la empresa más sostenible del mundo según el índice GRESB, un logro que refuerza su compromiso con un modelo energético responsable y con la creación de valor en los territorios donde opera.

Este reconocimiento internacional avala iniciativas como ENTAMA, que impulsan el desarrollo local, la empleabilidad y la dinamización socioeconómica en zonas rurales, alineando el impacto social con los más altos estándares globales de sostenibilidad.

EDP es un grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. Forma parte de los Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) y es además líder mundial en energía renovable.

EDP tiene en Iberia su principal negocio, con los mercados España y Portugal en los que es incumbente, tanto por volumen como por la presencia de todas las plataformas de negocio. En la Península Ibérica, EDP es un referente en energía con más de 14 GW de capacidad instalada, líder en generación distribuida, 288.000 kilómetros de redes eléctricas, 60TWh de energía distribuida, 30 TWh de energía comercializada y líder en movilidad eléctrica.