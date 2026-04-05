Educación busca acreditar 3.000 competencias profesionales en 2026

Educación busca acreditar 3.000 competencias profesionales en la convocatoria de 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha publicado la convocatoria de 2026 para evaluar y acreditar competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en Cantabria, que este año persigue el objetivo de acreditar 3.000 estándares entre las más de 1.100 referencias del Catálogo de Estándares de Competencias Profesionales de la región.

Acredita Cantabria ofrece a la población activa con experiencia laboral pero sin certificados o titulaciones un Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias (PEAC) "eficiente y sostenible", que permite continuar la formación para aumentar la cualificación, así como acreditar en el mercado laboral las habilidades y competencias profesionales.

En 2026, el catálogo introduce el estándar de la familia profesional de Industrias Extractivas; Operaciones portuarias de carga, estiba y transbordo; Vigilancia y seguridad privada; Mantenimiento de material rodante ferroviario; Cuidado de animales salvajes; Balizamiento y socorrismo en espacios esquiables y estándares de fusión, colada y moldeo, entre otros.

Para participar se debe presentar la solicitud por registro hasta el 30 de noviembre de 2026 inclusive, y la prioridad para acceder al procedimiento será por orden de entrada de la solicitud, ha informado el Ejecutivo regional.

El Gobierno ofrece orientación al respecto en los centros educativos que ofertan Formación Profesional y en la Red de oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

Para participar en el PEAC se requiere la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión o ser titular de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.

Además, es preciso tener 18 años en el momento de la inscripción cuando se trate de cualificaciones de nivel I y 20 años para los niveles II y III.

Otro requisito es tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar. En el caso de experiencia laboral se habrá de justificar al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15 años.

En lo que se refiere a las unidades de competencia de nivel I, se demandarán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.

Por lo que respecta a la formación, se requiere al menos 300 horas en los últimos 10 años. Y en el caso de las unidades de competencia de nivel I se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

El procedimiento también contempla que, en los casos en que las unidades de competencia profesional que se van a valorar cuenten, por su naturaleza, con requisitos adicionales, se ha de poseer un documento justificativo de cumplir con dichos requisitos.