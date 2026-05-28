Educación descarta suspender las clases de forma generalizada por el calor, aunque insta a posponer actividades

Archivo - Niños entran al colegio - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha descartado suspender las clases de forma generalizada ante episodios de calor como el que atraviesa Cantabria en los últimos días, aunque ha instado a los centros a posponer actividades previstas y les ha remitido información sobre los riesgos de estrés térmico, medidas preventivas y pautas de actuación.

La Consejería, a la que no le constan incidencias graves por las altas temperaturas de los últimos días "más allá de todos los inconvenientes que está generando esta situación en términos generales", ha remitido ya dos comunicaciones a todos los centros educativos en torno a los riesgos por calor extremo, una el martes y otra este mismo jueves.

La primera, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, les informaba de la activación del nivel de riesgo para la salud e indicaba las medidas oportunas a tomar. En cuando a la de hoy, es una comunicación desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con una ficha de información que recoge los riesgos de estrés térmico, medidas preventivas y pautas de actuación.

En paralelo, el consejero, Sergio Silva, ha apelado al "sentido común" de los centros --que "ya sabemos que se aplica", ha dicho, porque los equipos directivos "son los que conocen mejor la realidad de sus infraestructuras y de su alumnado"-- para tomar decisiones como evitar la exposición en determinadas zonas o posponer actividades organizadas.

En un audio remitido este jueves a los medios, y ante algunas "dudas" planteadas por los afectados, Silva ha explicado que se ha descartado suspender las clases ya que tanto la naturaleza de los centros como los episodios de calor "son muy heterogéneos y no parecen aconsejar este tipo de medidas generalistas".

El titular de Educación se ha pronunciado así un día después de que los sindicatos ANPE y UGT exigieran a su departamento adoptar medidas inmediatas de protección frente a las altas temperaturas, además de elaborar protocolos de actuación ante estos episodios.

Ambas organizaciones sindicales han denunciado que profesores y alumnos desarrollan su actividad lectiva en aulas "sin climatización adecuada y con ventilación insuficiente", ante lo que han sugerido medidas como reducir la jornada lectiva o suspender clases presenciales si se superan los umbrales de seguridad, invertir en climatización o zonas de sombra o limitar actividades físicas y exposiciones al sol en las horas centrales del día, entre otras.