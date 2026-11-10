Educación niega que ocultara información sobre el hackeo a Yedra y apela a la "tranquilidad" de las familias

Archivo - El consejero de Educación, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha negado que su departamento haya ocultado información sobre el hackeo a la plataforma Yedra en 2024, tal y como han apuntado organizaciones sindicales y formaciones políticas que le han acusado de "falta de transparencia".

Precisamente respecto a los sindicatos y a preguntas de los medios de comunicación este martes, ha declarado "que llama la atención el desconocimiento que se pone de manifiesto en sus declaraciones".

Silva ha censurado que cuando la Consejería ha implementado "medidas de doble autenticación en el acceso a la plataforma (Yedra) por seguridad, quien más pegas y más dificultades ponen son los propios sindicatos.".

El consejero ha añadido que el ciberataque "no es un asunto nuevo" y que se dio a conocer en agosto de 2025, una vez que se produjo "la detención de los presuntos o el presunto responsable".

Ha agregado que el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y la web Educantabria publicaron el 12 de agosto del 2025 que "había habido un robo de datos personales en la plataforma educativa", y que se esperó hasta esa fecha para su publicación "siguiendo las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Silva ha comentado que, entre los años 2024 y 2025, la Consejería solo disponía de "informaciones no contrastadas, parciales e incompletas y además era un asunto que estaba bajo investigación policial y bajo secreto de sumario".

Por ello, el Gobierno de Cantabria estaba obligado "de alguna manera, a tener una prudencia necesaria", ha matizado.

Por otro lado, ha incidido en que Yedra "tiene casi 20 años de antigüedad y está obsoleta", por lo que se va a producir una migración a la plataforma Altamira que es "compleja" y en la que se trabaja desde hace dos años".

Hasta entonces, ha apelado a "la tranquilidad de las familias" ya que la Consejería está "mejor y más coordinada" con la Dirección General de Informática, "que es la responsable al fin y al cabo de la seguridad informática del Gobierno de Cantabria".

"Tenemos mejores equipos y sobre todo perfiles más adecuados para superar esa etapa de Yedra y migrar hacia otra plataforma", ha asegurado Silva.

En cuanto al informe que ha emitido la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) que indica que el Gobierno no adoptó medidas de seguridad suficientes, Silva ha recordado que "esa resolución sancionadora no es firme" y se ha recurrido.

Ha apostillado que la Consejería se puso a disposición del organismo desde el momento inicial y que las medidas de seguridad destinadas a evitar episodios de fuga de datos ya se han adoptado.

Finalmente, ha criticado que en el pasado no se hubieran utilizado los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) derivados de la crisis del COVID para mejorar la seguridad.

"Ahí hubo una oportunidad clarísima con fondos millonarios para poder haber abordado este asunto. No se hizo, se decidió dar prioridad, por ejemplo, al envío de pantallas digitales a los centros. Nosotros creemos que eso fue un error", ha concluido Silva.