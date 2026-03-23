El empleo asalariado crece un 8% en Cantabria en cuatro años de reforma laboral, el segundo menor incremento del país

Archivo - Trabajadora.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado un incremento de un 8,2 por ciento y de 14.126 empleos asalariados (de 171.759 a 185.885) en los cuatro primeros años de la vigente reforma laboral, el segundo menor aumento del país, solo superior al del País Vasco (7,3%) y cuatro puntos menos que la media española (12,9% y 1.976.614 más), según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT.

El informe del sindicato se basa en el balance de afiliaciones por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social desde febrero de 2022, cuando entró en vigor la actual reforma laboral, y hasta el mismo mes de este año, y confirma un incremento casi exclusivo de personas asalariadas con un contrato indefinido, cuyo número repunta en Cantabria un 25,6% (+28.319) en estos últimos cuatro años.

Este aumento del empleo asalariado indefinido en Cantabria es el tercero más bajo del país, solo superior al de País Vasco (22,6%) y Navarra (25,3%) y un 10% menos que la media española (35,8%), lo que corrobora el menor crecimiento en la región de las afiliaciones por cuenta ajena del Régimen General (sin las del Sistema Especial Agrario y el del Hogar).

Según subraya UGT en su informe, tanto en Cantabria como en las demás comunidades autónomas españolas el número de personas asalariadas con un contrato indefinido con la reforma laboral ha subido hasta "máximos históricos", con 138.749 en la región y más de 13,5 millones en España el pasado mes de febrero.

No obstante, "Cantabria es una de las autonomías donde menos crece el empleo tanto en cantidad como en calidad", tal y como confirma el balance de las afiliaciones de las personas asalariadas, ha lamentado el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Gustavo García.

El sindicalista ha señalado que cuando entró en vigor la reforma laboral, en febrero de 2022, Cantabria era la quinta autonomía con mayor tasa de empleos con contrato indefinido (un 72,8% de los asalariados) y superaba en casi un punto a la media nacional (71,9%). Sin embargo, la región tiene ahora un 85% de indefinidos, dos puntos menos que en España (87,6%).

De esta forma, García ha subrayado que en cuatro años de reforma laboral, Cantabria es la segunda autonomía con menor crecimiento del empleo asalariado tanto en los hombres como en las mujeres, la tercera con menor aumento del indefinido y una de las cinco donde sigue descendiendo el balance general del temporal.

MÁS AUMENTO EN MUJERES Y EN LOS SERVICIOS

El informe de la Secretaría de Empleo de UGT destaca que en estos cuatro años de la vigente reforma laboral el empleo asalariado femenino ha crecido más que el masculino en Cantabria (un 9,6% por un 6,9% en los hombres) y un 57% del incremento general de las afiliaciones del Régimen General en este período correspondió a 8.120 más de las mujeres.

El sindicato ha matizado que este mayor incremento de empleos asalariados de las mujeres en comparación a los hombres no responde a los contratos indefinidos (+13.144 afiliaciones femeninas y +15.175 masculinas).

El mayor aumento de afiliaciones femeninas se explica por un repunte de casi un 27% y de algo más de 3.500 (de 13.295 a 16.825) de aquellas donde no figura en la Seguridad Social el tipo de contrato, ni indefinido ni temporal, y que corresponden a determinadas modalidades del empleo de personal funcionario adscrito al Régimen General y otras como los contratos de aprendizaje o de formación en alternancia.

Un 86% del aumento de las afiliaciones por cuenta ajena del Régimen General en estos cuatro últimos años en Cantabria corresponde a 12.226 más del sector servicios, que se incrementa más de un 9% y supera ya las 143.000, el 77% de todas las registradas.

Por su parte, el empleo asalariado en el resto de los sectores económicos de Cantabria crece mucho menos; con 73 afiliaciones más en un sector primario donde de por sí predominan las afiliaciones por cuenta propia (de 536 a 609), 1.039 ó 3,6% más en la industria (de 29.017 a 30.055) y 789 y un 7,4% más en la construcción (de 10.687 a 11.476).

Salvo el comercio, que pierde en este período 1.300 afiliaciones (-5,1%), todos los grandes sectores de actividad de los servicios en Cantabria han crecido significativamente en empleo asalariado; con 2.555 afiliaciones más (+8,5%) en la hostelería, 2.300 más en el epígrafe de otros servicios (+3,4%) o las 1.800 más de la educación (+8,8%) o de las actividades sanitarias y los servicios sociales (+13,3%).

Casi tres de cada cuatro empleos asalariados en Cantabria se concentra en siete sectores de actividad con al menos 10.000 afiliaciones en el Régimen General de la Seguridad Social y seis de ellos, salvo la industria manufacturera (27.264 afiliaciones), están en los servicios: las actividades sanitarias y servicios sociales (24.733), el comercio (24.377), la educación (16.388), la hostelería (15.646), las actividades administrativas (14.642) y la Administración Pública (13.204 afiliaciones).

"Es evidente que Cantabria necesita un cambio de modelo productivo con un crecimiento más equilibrado entre sus diferentes sectores económicos porque el actual genera menos empleo, de menor calidad y vinculado en su mayor parte a unas épocas concretas del año", ha recalcado García.