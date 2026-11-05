La empresa GMI, con sede en Reinosa, factura casi 50 millones en 2026, el 85% proveniente de sus expropiaciones

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, visitan las instalaciones de la empresa GMI en Reinosa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

REINOSA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Global Metwire Injection (GMI), con sede en el polígono de La Vega de Reinosa y dedicada al encapsulado de ferroaleaciones, facturará casi 50 millones de euros este año, el 85 por ciento proveniente de sus exportaciones internacionales.

Y es que la compañía tiene más de 300 clientes en más de 60 países de cuatro continentes.

En los últimos años la empresa ha experimentado una expansión "muy fuerte" en los últimos años que "ahora quiere consolidar", aunque con nuevos proyectos planificados.

Estos son los datos que la CEO de GMI Spain, Leticia Collado, ha dado a conocer al delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, durante la visita que ambos han realizado a esta planta, que es sede de la compañía en España.

Según ha explicado a ambos, y en relación a la expansión de los últimos años, la empresa cuenta con una nueva planta productiva en Brasil ya en pleno funcionamiento, un centro productivo en Reino Unido y oficinas comerciales en Alemania, India, Argentina y Turquía, una infraestructura con la que GMI exporta "de Cantabria al mundo".

Casares ha puesto en valor la internalización de la compañía y ha expresado el orgullo de que Cantabria cuente con empresas como GMI que, desde su fábrica y sede en Reinosa, "llegan tan lejos y exportan la mayor parte de su producción", ha informado en un comunicado Delegación del Gobierno.

"Me enorgullece y reconforta saber que desde Cantabria podemos llegar tan lejos", ha manifestado a la CEO de GMI Spain.

El representante del Estado en Cantabria ha destacado la competitividad de esta empresa, capaz de proporcionar a los clientes ferroaleaciones con una mínima desviación, lo que otorga a su producto un "elevado valor añadido".

Además, el delegado del Gobierno ha ensalzado la apuesta de la compañía por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Se trata de una empresa muy comprometida con la sostenibilidad", ha añadido.

Así, ha destacado que la planta ubicada en el Polígono de la Vega en Reinosa cuenta con una planta fotovoltaica de 100 KW con la que obtienen casi la mitad de la energía necesaria para su funcionamiento y para cuya instalación contaron con la ayuda de los fondos europeos.

También cuenta con una máquina de recuperación de desechos de la fabricación para tratar de "enviar cero residuos al vertedero" o tiene certificación de la huella de carbono de cada uno de sus productos.

"Todo ello también es un valor añadido de esta empresa y, por ello, cuenta con el reconocimiento del sector y ha recibido reconocimientos a nivel nacional y regional", ha remarcado el delegado, que ha felicitado a GMI por "llegar a todo el mundo desde Reinosa y hacerlo apostando por la sostenibilidad".