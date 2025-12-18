Empresarios de CEOE e investigadores de la UC participan en una jornada sobre colaboración público-privada

Jornada sobre proyectos de colaboración público-privada. - CEOE CEPYME

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de empresarios e investigadores han participado este jueves la primera jornada sobre proyectos de colaboración público-privada organizada por CEOE CEPYME Cantabria y la Universidad de Cantabria (UC), enmarcada en la convocatoria de 2025 de la Agencia Estatal de Investigación, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación 2024-2027.

Esta nueva convocatoria de proyectos de colaboración público-privada, dotada con 300 millones de euros, tiene el objetivo de conectar el conocimiento de las universidades y los centros de investigación con las "necesidades reales" de las empresas, ha indicado CEOE CEPYME en nota de prensa.

Según ha explicado, la jornada ha sido diseñada para "dar respuestas prácticas: conocer las claves de la convocatoria, resolver dudas y, especialmente, animar a que surjan consorcios entre empresas y grupos de investigación cántabros".

El objetivo de la patronal es que ninguna empresa con potencial innovador se quede fuera de este programa de ayudas por desconocimiento o por la complejidad administrativa y que la colaboración universidad - empresa sea un camino que se desarrolle conjuntamente.

Durante su intervención, el director general de CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, ha señalado que para la organización es "una prioridad" acercar a las empresas las oportunidades que ofrecen estas convocatorias y hacerlo de la mano de la UC y de los agentes del sistema de I+D de la región.

Se trata, ha indicado, de financiar proyectos cercanos al mercado, que ayuden a transformar resultados de I+D en productos, servicios y mejoras concretas en la competitividad empresarial. "Queremos que sea el primeo de otros muchos enfocados con esta misma orientación", ha manifestado Aguilera.

Por su parte, la rectora de la UC, Conchi López, ha subrayado que en la institución académica tienen "muy claro" que la colaboración con las empresas "no es una opción, sino una responsabilidad".

La rectora, que entiende la transferencia no como un añadido sino como un eje central de la actividad universitaria junto a la docencia y la investigación, desea que las empresas encuentren en la UC "un socio accesible, útil y fiable, capaz de aportar conocimiento, talento y experiencia en proyectos de I+D+i" y, al mismo tiempo, que los investigadores "conozcan mejor" las necesidades reales del tejido productivo.

"Estamos preparados para escuchar, para adaptarnos y para trabajar juntos en proyectos que generen valor económico, social y tecnológico. Si universidad y empresa avanzamos de la mano, Cantabria será una región más innovadora, más competitiva y con más oportunidades para el talento", ha sentenciado.

Tanto la rectora como el director general de CEOE han coincido en subrayar que esta jornada es una oportunidad para visibilizar el "nuevo impulso" que se está desarrollando entre las dos instituciones y que "debe cristalizar es aspectos prácticos, en hechos palpables que sea de mutuo beneficio".

Por ello se ha organizado este evento dirigido a Grupos de investigación de la Universidad de Cantabria, institutos universitarios, centros de investigación, empresas y asociaciones empresariales sectoriales.