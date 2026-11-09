Las empresas tienen hasta el día 16 para presentar retos tecnológicos en la 4ª edición del programa Xtela

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, recuerda que el próximo lunes, 16 de noviembre, finaliza el plazo para presentar retos tecnológicos en el marco de la cuarta edición de Xtela, el programa de innovación abierta que conecta necesidades reales del tejido productivo con soluciones desarrolladas por empresas tecnológicas de Cantabria.

Las empresas y organizaciones interesadas en participar contarán con el acompañamiento de SODERCAN en la identificación y definición de sus desafíos y podrán optar a ayudas de hasta 10.000 euros para facilitar que puedan transformarse en proyectos viables con impacto real en su actividad.

El programa Xtela forma parte de la Agenda Digital de Cantabria y cuenta con la colaboración de CEOE-Cepyme. Está dirigido a organizaciones que afrontan desafíos relacionados con sus procesos, productos o servicios y buscan soluciones innovadoras para mejorar su competitividad, eficiencia o sostenibilidad.

Los retos tecnológicos pueden surgir de necesidades de mejora, problemas complejos u oportunidades de crecimiento dentro de cualquier organización.

El programa contempla ámbitos como la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, el internet de las cosas (IoT), el big data, la fabricación avanzada, la digitalización industrial, las comunicaciones por satélite o las tecnologías relacionadas con la descarbonización y la sostenibilidad energética.

Podrán presentar retos las empresas y organizaciones con centro de trabajo en Cantabria, capacidad de decisión suficiente para impulsar el proyecto y disponibilidad para involucrarse en las actividades del programa. Cada empresa tractora podrá presentar más de un reto, teniendo en cuenta los recursos y el presupuesto necesarios para su posible desarrollo.

La principal novedad de la cuarta edición del programa Xtela es que las soluciones deberán proceder de pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBT) de Cantabria, frente a las convocatorias anteriores, abiertas a startups nacionales e internacionales.

Podrán participar como proveedoras de soluciones aquellas empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual o balance general anual no supere los 10 millones de euros.

AYUDAS PARA IMPULSAR LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Las empresas tractoras que seleccionen una solución podrán acceder a ayudas de SODERCAN equivalentes al 50% del coste del proyecto desarrollado, con un máximo de 10.000 euros por iniciativa. Además, esta edición elimina el límite mínimo de contratación de 15.000 euros existente en convocatorias anteriores, permitiendo que el alcance de cada proyecto se adapte a las necesidades reales de las organizaciones participantes.

La participación en Xtela no obliga a contratar. Si ninguna propuesta responde adecuadamente a las necesidades de la empresa tractora, no tendrá que formalizar un acuerdo. Cuando exista una solución idónea, ambas partes podrán acordar el desarrollo del proyecto para su implantación.

Una vez definido el reto, la empresa tractora cumplimentará una ficha y presentará su solicitud a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. Los retos admitidos se publicarán en la web del programa para que las EiBT presenten sus soluciones.

Las empresas tractoras podrán conocer distintas alternativas, preseleccionar las que mejor respondan a sus necesidades y asistir a las sesiones de presentación o pitch. El programa incluirá también actividades de networking y concluirá con un Demo Day en el que se mostrarán los proyectos desarrollados y sus avances.

En sus tres primeras ediciones, el programa Xtela ha contado con la participación de 52 empresas tractoras, que plantearon 80 retos tecnológicos. A ellos respondieron 175 empresas emergentes con 408 propuestas de solución y se formalizaron 18 acuerdos de colaboración.