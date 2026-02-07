Enfermería reivindica la salud laboral en la toma de posesión de la directiva del Colegio - GOBIERNO DE CANTABRIA-JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER 7 Feb.

La presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Cantabria, María Luz Fernández, ha puesto el foco de sus reivindicaciones en la especialidad de Salud Laboral, tanto en los cuidados como en la prevención, y ha asegurado que va a poner a trabajar en ello "desde el minuto uno" la nueva junta de gobierno de la institución, que ha tomado posesión este sábado.

Ante el "problema" del índice "tan alto" de absentismo laboral, la directiva lo ha vinculado a la salud mental y ha asegurado que "tenemos muy claro lo que pasa", por lo que ha incorporado a su equipo a dos especialistas de Psiquiatría, con el objetivo de "reivindicar nuevas situaciones y trabajar lo más posible con todos los ciudadanos".

La presidenta, que ha sido reelegida y afronta su segundo mandato para los próximos cinco años, ha tomado posesión al frente de este colegio, que cuenta con 5.100 profesionales, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Cantabria.

En su discurso, ha afirmado que el sistema público de salud "está obsoleto" y "no hay por donde agarrarlo", por lo que ha rechazado los "parches" y ha pedido un proyecto integral.

Además, Fernández ha señalado al equipo como "la clave" para trabajar en programas de prevención y la promoción de la salud. Con campañas específicas enfocadas en la prevención de las adicciones y en las infecciones sexuales. Por ello, ha apostado por marcarse objetivos "cortos, pero realistas".

En concreto, la junta directiva está formada por la vicepresidenta primera, Marián Villa; la vicepresidenta segunda, Raquel Menezo; la secretaria, María Luz Gómez; la vicesecretaria, Raquel Cruz; la tesorera, Marta Saiz Rejado; y seis vocales: Patricia Vega, Javier Sastre, Sara Martínez de Castro, María Cepeda, Fernando Gutiérrez Rubín y Jorge Álvarez Cano.

REPRESENTANTES POLÍTICOS

Al evento han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha ejercido como anfitrión; el consejero de Salud, César Pascual; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; los portavoces parlamentarios de PP, Juanjo Alonso, PSOE, Mario Iglesias, y PRC, Pedro Hernando; y otros diputados y autoridades locales, así como representantes del Servicio Cántabro de Salud y la Facultad de Enfermería de la UC.

Por su parte, Casares ha definido a la presidenta del Colegio como una "aliada estratégica" y ha defendido la enfermería "nos recuerda que el progreso también se mide en humanidad, en tiempo dedicado a los demás y en la capacidad de cuidar con profesionalidad y con mucho corazón", en un mundo que "cada vez más rápido, más complejo y más individualista".

Además, ha apostado por "cuidar de los que cuidan de esta tierra" porque los enfermeros son "la red imprescindible de cuidados, conocimiento y vocación más importante del SCS". Una profesión que, según el delegado, "es cercanía cuando hay miedo, rigor cuando hay incertidumbre y humanidad cuando más se necesita".

Mientras tanto, el consejero de Salud ha lamentado que el colectivo enfermero haya sido tratado "durante demasiado tiempo como una pieza auxiliar del sistema", por lo que ha asegurado que "la transformación" del sistema sanitario "o se hace con la enfermería o no se hace".

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno de Cantabria reforzará el marco "estratégico y transversal" del cuidado de la salud, con un documento que se publicará "en breve", que ha contado con la "valiosa" participación del Colegio y que Pascual ha definido como "un hito" que transformará el sistema cántabro para convertir el cuidado "en un camino real".