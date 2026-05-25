Las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox a la Ley de Vivienda se debaten este martes

Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá en el Pleno de este martes, 26 de mayo, las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos PSOE y Vox al proyecto de Ley de Vivienda elaborado por el Gobierno regional (PP).

En esta ocasión, el Pleno semanal de los lunes se retrasa un día al celebrarse la Virgen del Mar, festivo local en Santander. Comenzará a las 11.00 horas con sesión de mañana y tarde.

Tanto PSOE como Vox han presentado sus respectivas enmiendas a la totalidad a esta norma --el plazo para hacerlo estaba abierto hasta el viernes 20 de mayo--, pero previsiblemente ninguna saldrá adelante al no contar con el apoyo ni del PP ni del PRC.

Este último grupo ya ha avanzado que no votará a favor de estas propuestas, aunque también ha advertido que encuentra el texto remitido al Parlamento "claramente insuficiente, limitado y sin ambición", por lo que exigirá al Gobierno "cambios profundos" si quiere el voto de los regionalistas.

Estas modificaciones que reclamará el PRC tendrán cuatro objetivos fundamentales: aumentar la oferta, bajar precios, fijar población y favorecer a los jóvenes y a las clases medias.

Al respecto, los 'populares', que necesitan de ese apoyo para aprobar la ley ya que gobiernan en minoría, han afirmado que ahora comienza un "periodo de diálogo y negociación con todos aquellos grupos que estén dispuestos a aportar", aunque también han recalcado que "una negociación real no puede partir de posiciones inamovibles ni de líneas rojas".

Y respecto a PSOE y Vox, el PP ha lamentado que "nunca están cuando Cantabria les necesita" y ha censurado que una vez más "hacen pinza" para "tratar de bloquear la acción de gobierno".

RESTO DEL PLENO

Tras el debate y votación de las enmiendas a la totalidad de la Ley de Vivienda, el Pleno abordará una moción de Vox relativa al Plan de Salud Bucodental.

El orden del día incluye tres proposiciones no de ley (PNL). Así, el PRC solicitará impulsar una declaración institucional que reconozca al personal del sector de la dependencia, especialmente a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio.

Por su parte, el grupo socialista pedirá la elaboración de un inventario autonómico de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica, mientras que Vox solicitará una revisión del protocolo de Emergencias 112 Cantabria.

El apartado de control al Gobierno comenzará con una interpelación del PRC sobre la gestión de los permisos de caza. Este grupo también interpela al Ejecutivo sobre la situación de las autocaravanas en la comunidad autónoma.

Y el PSOE se interesará por la implantación de la especialidad de enfermería pediátrica, mientras que Vox quiere conocer el cumplimiento de acuerdos parlamentarios por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades.

A continuación, se abordarán las preguntas relacionadas con la traída de aguas de Carcabal, en San Roque de Riomiera, y la limpieza de montes frente a los incendios forestales, ambas planteadas por parte de Vox.

Por último, el PSOE preguntará además por la situación del consultorio de Ruiloba, y el PRC formulará cuestiones sobre la resolución del contrato con la empresa que llevaba el transporte sanitario programado y sobre la nueva fábrica de hielo de San Vicente de la Barquera.