Enrique Conde continurá como presidente de CEOE-Cepyme

Archivo - El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, durante una rueda de prensa en la CEOE. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, continuará al mando de la patronal cántabra, después de que el otro aspirante, Miguel Ángel Cuerno, no haya obtenido el apoyo de, al menos, el 25 por ciento de los miembros de la junta directiva.

En su página web, CEOE-Cepyme ha subrayado que, tras la presentación de candidaturas y el turno de preguntas, se ha procedido a la votación, "cuyo resultado final indica que el candidato Enrique Conde Tolosa ha sido el único que ha obtenido el porcentaje suficiente de apoyos".

Y es que, esta tarde se ha reunido de forma extraordinaria la Junta Directiva saliente convocada por el presidente de la Junta Electoral, con el objetivo de que las personas que han presentado su candidatura a presidir la confederación de empresarios de Cantabria, Conde y Cuerno, defendieran su candidatura y presentasen su programa.

Para que los candidatos puedieran ser validados necesitaban el refrendo de, al menos, un cuarto de los miembros de la junta.

De esta forma y siguiendo con lo establecido en los estatutos de la confederación, la candidatura de Enrique Conde ha sido directamente elegida, por lo que la Junta Electoral ha proclamado el resultado del proceso y se ha desconvocado la asamblea electoral.