José Alberto, intervenido de urgencia de una complicación vascular tras una cirugía

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Racing, José Alberto López, ha sido intervenido este miércoles de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en Urgencias.

Así lo ha informado el Real Racing Club este jueves en un comunicado, en el que ha trasladado que el técnico se encuentra "bien y en reposo".

Asimismo, ha indicado que José Alberto será valorado nuevamente la próxima semana para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria.

De esa forma, el técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón.

El Club le desea una rápida recuperación y espera verle muy pronto liderando al equipo verdiblanco.