El equipo del IES Valle de Camargo gana el Dream Big imagin-Dualiza en Cantabria

El equipo del IES Valle de Camargo gana el Dream Big imagin-Dualiza celebrado en Santander

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo del IES Valle de Camargo ha resultado ganador del Dream Big imagin-Dualiza, certamen organizado por imagin --el neobanco de CaixaBank--, la fundación CaixaBank Dualiza, CEOE CEPYME Cantabria y la Consejería de Formación Profesional, que ha reunido en Santander a cerca de un centenar de estudiantes de quince centros educativos de FP de toda la comunidad, divididos en 33 equipos.

Su objetivo era impulsar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y promover ideas y proyectos con impacto positivo en el ámbito de la sostenibilidad.

Durante toda la jornada del miércoles, los equipos participantes, compuestos por tres personas, han podido transformar sus inquietudes en proyectos concretos, presentados al finalizar la jornada.

El ganador ha sido el equipo del IES Valle de Camargo que ha desarrollado un proyecto para la fabricación de robots para limpiar los océanos de plástico.

El resto de los equipos podrán seguir evolucionando sus proyectos a través del itinerario formativo que se ofrece a todos los participantes, consistente en webinars y materiales descargables, basados en la metodología Lombard, inspirada en el Design Thinking y orientada a resultados.

Esa formación les permitirá también diseñar nuevos proyectos que respondan a alguno de los 11 retos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a un mundo más sostenible. Los mejores también podrán formar parte de los 25 semifinalistas que disputarán un pase a la final en junio.

Estos 25 equipos, compuestos por los ganadores de cada uno de los eventos DreamBig que se celebren a lo largo del curso, así como aquellos que durante su formación presenten los mejores proyectos sostenibles, serán quienes compitan en esas semifinales.

Los ganadores disputarán la final en los últimos días de junio y el equipo que se alce con la victoria disfrutará de un programa de incubación de 10 días en Silicon Valley, en el centro de innovación Imagine Creativity Center, con visitas a empresas líderes como Google, Meta, X e IDEO, talleres en la Universidad de Stanford y mentoría personalizada por expertos en innovación.

Además, todos los participantes recibirán un certificado acreditativo y tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado experto, compuesto por representantes de imagin, CaixaBank Dualiza y el centro educativo.

En la inauguración de la jornada Dream Big, en Escenario Santander, el director general de la patronal, Francisco Aguilera ha subrayado la "fortaleza" de las alianzas público-privadas y ha asegurado que la FP "es una opción que necesitamos las empresas y la economía de Cantabria porque nos permite continuar cubriendo los perfiles de puestos de trabajo de empresas tradicionales, al mismo tiempo que nos ayuda a encontrar los perfiles profesionales que demandan los nuevos sectores de actividad".