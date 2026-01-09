Se escala a un andamio, rompe tres ventanas y se cuela en una vivienda vacía en Santander

Cuesta del hospital de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 25 años que esta madrugada se escaló a un andamio, rompió tres ventanas de una vivienda vacía de la Cuesta del Hospital y no poder probar que habitaba en ella.

Los hechos ocurrieron poco antes de las cuatro de la madrugada. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron identificar al individuo, que respondió "vagamente" a las preguntas de los agentes, "con continuas evasivas y arrojando versiones contradictorias sobre la propiedad del inmueble y de su estancia en el mismo, además de no dar fianza suficiente para pensar que el implicado habitaba en el inmueble", ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por ello fue detenido como presunto autor de un delito contra el patrimonio. Además, los agentes le incautaron un envoltorio con cocaína, por lo que fue denunciado.

DENUNCIADOS TRES NEGOCIOS HOSTELEROS Y UNA PELUQUERÍA

Por otra parte, en las últimas horas, han sido denunciados dos establecimientos hosteleros de la ciudad por instalar terraza sin tener autorización y otro por molestar al vecindario con música alta, además de por no tener visible el cartel de la licencia y no presentarla.

Además, una peluquería también fue denunciada por molestar al vecindario con música alta y por no tener visible el cartel de la licencia ni presentarla.