Escenario Santander seguirá el domingo la Super Bowl, con juegos, sorteos, dj y gastronomía americana

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Escenario Santander celebrará el domingo, 9 de febrero, una jornada a la americana que incluye un evento de lucha libre y una fiesta para vivir la emoción de la Super Bowl, con juegos, sorteos, dj y gastronomía.

Además, este martes llegará a Escenario Santander el sonido sesentero de Children of the Sün, protagonistas de una nueva edición de las Rock Nights, y el viernes sonarán los grandes temas que hicieron de Leño un referente del rock nacional, a pesar de que la agrupación se disolvió solo cinco años después de su nacimiento en 1978, ha indicado Escenario Santander en nota de prensa.

Los suecos Children of the Sün protagonizarán la primera cita de la semana en Escenario Santander tan solo unos días después de lanzar su último disco, 'Leaving ground, greet the end', publicado por su propio sello.

Los seis integrantes de la banda de Arvika ofrecerán su directo este martes a partir de las 20.30 horas en una nueva edición de las Rock Nights, conciertos en formato reducido que acaban de estrenar nueva ambientación.

Mientras que los directos en Escenario Santander continuarán el viernes, 7 de febrero, con una fiesta homenaje a Leño, el grupo liderado por el emblemático Rosendo que marcó una época con himnos como 'Maneras de vivir' o 'Entre las cejas'.

A partir de las 20.30 horas, la sala revivirá su legado con versiones en vivo de los grandes éxitos de la banda fundada en 1978 y que, a pesar de disolverse cinco años después, en 1983, logró convertirse en todo un referente del rock nacional.

En cuanto al domingo, 9 de febrero, Escenario Santander ha preparado una jornada festiva que permitirá a quienes asistan disfrutar del mayor evento deportivo norteamericano, la Super Bowl, que este año enfrentará a Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs en Nueva Orleans, a partir de las 00.30 del lunes 10 de febrero, hora local.

La sala ha programado a las 17.30 horas un espectáculo de lucha libre americana con combates de todo tipo, entre los que no faltarán los de parejas, las luchas por prestigiosos cinturones o las estipulaciones locas.

El público podrá disfrutar de las llaves y acrobacias de la veintena de luchadores, venidos distintos puntos del mundo que participarán en la velada.

'Ruge el escenario' es el nombre de esta propuesta que traerá a Santander algunas de las caras más conocidas del pressing catch como la estrella cubana Tyler Jackson, el campeón de NCW, Luis, o el exconcursante de Gran Hermano y reconocido luchador profesional, Pol Badía. Además, los combates serán arbitrados por el comentarista de WWE en Netflix, Rafa Insunza.

A las 21.00 horas será cuando comience el evento, con entrada gratuita, programado para seguir la Super Bowl en un ambiente festivo.

También habrá actividades previas al partido, como juegos interactivos relacionados con el fútbol americano, sorteos de merchandising, DJ, comentaristas y una amplia oferta gastronómica con comida típica americana.

Y pasada la medianoche comenzará la gran final, con conexiones a través de una pantalla gigante que permitirá vivir este evento, que se calcula que será seguido en todo el mundo por más de 120 millones de personas.