La Escuela de Caminos de la UC celebra el Encuentro de Empresas de Ingeniería Civil con récord de participación

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SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) acoge este miércoles el vigésimo Encuentro de Empresas de Ingeniería Civil, ENEIC 2026, con récord de participación, tanto por el número de empresas como por las oportunidades laborales ofrecidas.

En concreto, las veinte empresas participantes, de ámbito nacional e internacional, han llevado al Encuentro más un centenar de ofertas de empleo, además de realizar entrevistas personales con los estudiantes interesados.

El director de la Escuela, Daniel Castro, ha destacado el "éxito" de la convocatoria, que ha contado con mayor representación empresarial debido al "auge" que atraviesa la profesión, con "pleno empleo". "Constantemente están llamando a la escuela empresas que quieren contratar egresados y ofrecerles prácticas", ha apuntado.

Asimismo, Castro ha indicado que "hay muchísima más demanda de empleo que egresados". De hecho, ha indicado que las empresas les preguntan continuamente cuántos estudiantes terminan cada año.

En su opinión, el ENEIC es una "gran oportunidad" para ambas partes. "Las empresas pueden identificar talento y los estudiantes conocer qué perfiles se demandan y cómo orientar su futuro profesional en un entorno cambiante".

La inauguración de la jornada, en el salón de actos de la Escuela, ha corrido a cargo de los decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria, Jara Martínez; el CITOP, Jesús López Brea, y el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio.

La decana ha señalado que la diferencia entre "un buen candidato y uno excelente" ya no reside únicamente en la formación técnica, sino que las empresas "demandan cada vez más otras habilidades: idiomas, habilidades sociales, comunicación y capacidad de relación".

También ha destacado la "fortaleza" actual del mercado laboral, en el que "hay una grandísima demanda de profesionales en todos los ámbitos de la ingeniería de caminos, lo que favorece la flexibilidad geográfica de los egresados".

"Ahora mismo pueden escoger. Hay trabajo a nivel local, nacional e internacional, por lo que pueden decidir dónde desarrollar su carrera profesional", ha subrayado.

Por su parte, Dell'Olio ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la realidad empresarial al estudiantado.

Asimismo, ha animado a los futuros ingenieros a desarrollar su profesión con "consciencia y responsabilidad", además de ser ambiciosos "como un valor positivo, para aspirar a convertiros en ingenieros responsables, con resultados que tengan impacto en la sociedad".

MESAS REDONDAS

El programa ha incluido varias mesas redondas en las que se han abordado las tendencias del sector y las competencias más valoradas por las empresas.

En la primera de ellas, centrada en qué esperan las empresas de los ingenieros del futuro, han participado Gabriel Cué, director de proyectos de la división de Desarrollo Urbano de Typsa; Miguel Ángel Tejedor, técnico de Selección de Constructora San José; María Codesal, directora de Recursos Humanos de Viuda de Sainz; Elena Puente, subdirectora de Organización y Gestión de Negocio nacional de INECO, y Juan Pablo Romero, ingeniero del área de ferrocarriles de IDOM.

A continuación, se ha celebrado otra mesa sobre proyectos y tendencias que están transformando la profesión, con la presencia del jefe de Obra de Dragados y Vías, Rubén Fernández; la directora general de DAIR, Carmen del Río; Diego Rodríguez, responsable del departamento de Diseño y Análisis Estructural de INGECID; Rubén Rodríguez, Project manager de SPIRAL; Adrián Roiz, responsable del equipo de Servicios de Especialistas Técnicos de ARUP; Joaquín Jiménez, Water, dams and hydro director del Grupo TECOPY y Manuel Correia, vicepresidente de OTHON.

Finalmente, la sesión dedicada a los primeros pasos en la ingeniería y la transición al mundo profesional ha contado con la participación de Beatriz Rodríguez, responsable de atracción de Talento de Ferrovial; Belén Asensio, directora de Ingeniería de PROES Consultores; Álvaro Pérez, ingeniero jefe de proyectos en MCVALNERA; Alejandro Fernández, ingeniero del departamento de Infraestructuras de Transporte de Fulcrum; Janire Lezcano, dirección de Personas en SENER; Paula Garzón, técnico de Adquisición de Talento de Sacyr, y Alfredo Ortega, jefe Unidad en GOC SA.

El director de la Escuela y la coordinadora de Estudiantes y Prácticas, Esther González, han sido los encargados de clausurar la jornada, que ha continuado a lo largo del día con entrevistas y las visitas a los stands.