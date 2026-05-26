La Escuela de Música de Camargo celebra este jueves su concierto de fin de curso

Archivo - Concierto de la Escuela Municipal de Música de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Música de Camargo celebrará su tradicional concierto de fin de curso este jueves, 28 de mayo, a partir de las 19.00 horas, en el Centro Cultural La Vidriera.

Se trata de una cita abierta al público en la que participará alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como estudiantes de diferentes edades.

La actuación, que tendrá lugar en el salón de actos de La Vidriera, servirá para mostrar el trabajo desarrollado a lo largo del curso por el alumnado de esta escuela municipal, en una propuesta que combina aprendizaje con la puesta en escena de los conocimientos adquiridos en el centro, ha informado el Consistorio.

Con este concierto, Camargo se suma a la Semana Internacional de la Educación Artística una iniciativa impulsada en el marco de la UNESCO que reivindica el valor del arte y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo personal, la creatividad y la cohesión social.

Proclamada por la UNESCO en 2011, busca sensibilizar sobre la importancia de las enseñanzas artísticas en la educación y en la construcción de sociedades más inclusivas y participativas. Este año tiene como lema '¿Qué significa ser humano?'.

Se trata de una iniciativa mediante la que escuelas, espacios culturales y museos enclavados en diversos enclaves se conectan a través de propuestas artísticas descentralizadas.

Por otra parte, el Consistorio ha informado que la Escuela Municipal de Música mantiene abierto hasta el 31 de mayo el plazo de recepción de solicitudes de ingreso para nuevos estudiantes, imparte enseñanzas de piano, guitarra, violín y saxofón, organizadas en distintos niveles adaptados a la edad y conocimientos previos de los alumnos y alumnas.