Espacio Joven acoge una exposición de Emilia Gurau que reflexiona sobre la fragilidad del cuerpo y el renacer

Cartel de la exposición de Emilia Gurau - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven de Santander acoge durante este noviembre la exposición 'Huerta Humana', de la joven artista Emilia Gurau, conocida artísticamente como 'Beemy', una propuesta que se adentra en un universo creativo marcado por la introspección, la vulnerabilidad del cuerpo humano y su relación con la naturaleza.

La muestra reúne una selección de obras en las que las experiencias personales y los sentimientos adquieren protagonismo a través de una estética oscura, inquietante y profundamente expresiva, que explora cuestiones como la fragilidad de la existencia, la muerte y la posibilidad de renacer.

El proyecto tiene su origen en una experiencia personal de la artista, quien permaneció hospitalizada durante un tiempo a consecuencia de una parálisis total de su cuerpo.

Esta vivencia supuso un punto de inflexión en su trayectoria y dio lugar a una profunda reflexión sobre la transformación del cuerpo, la vulnerabilidad humana y la capacidad de afrontar nuevas etapas.

A partir de esta experiencia, Gurau construye un imaginario visual en el que lo orgánico y lo perturbador conviven, tomando también como referencia una antigua leyenda rusa según la cual, si durante el solsticio de invierno se derrama sangre sobre la nieve, nuevas flores brotarán de la tierra.

Esta simbología sirve como punto de partida para explorar la relación entre la vida y la muerte, la transformación y el renacimiento.

En nota de prensa, la concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha animado a los ciudadanos a acercarse a Espacio Joven para conocer el trabajo de esta joven creadora y ha destacado la importancia de ofrecer espacios de difusión a los artistas que comienzan su trayectoria.

LA ARTISTA

Emilia Gurau es una artista autodidacta que desde muy temprana edad ha mostrado un especial interés por el dibujo.

Sus primeros trabajos estuvieron vinculados al mundo del cómic, la creación de personajes propios y el 'fan art', disciplinas a través de las cuales comenzó a desarrollar su lenguaje visual.

Actualmente cursa el Bachillerato de Artes en el IES Santa Clara de Santander y su obra ha evolucionado hacia una temática cada vez más personal e introspectiva, con un estilo propio que se sitúa a medio camino entre la ilustración y la pintura.

'Huerta Humana' constituye su primera exposición individual y representa un paso significativo en el inicio de su trayectoria artística, al permitir al público descubrir una selección de trabajos que reflejan tanto su evolución creativa como sus inquietudes y su particular manera de interpretar la realidad.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en Espacio Joven (Cuesta del Hospital, 10), en horario de mañana de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y por las tardes de lunes a jueves, de 16.00 a 18.00 horas.

Además, también está disponible en la galería virtual, a través de www.artejovensantander.es.