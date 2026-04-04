Espacio Joven recibió a más de 5.000 usuarios y atendió más de 5.300 consultas en 2025

Archivo - Actividad de 'La Noche es Joven'. Archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander recibió a 5.004 usuarios y atendió 5.370 consultas en 2025, tras experimentar un crecimiento desde los 4.247 usuarios y las 4.978 consultas del año anterior.

En cuanto a los canales de atención, el 34,1% de las consultas se realizaron de forma presencial y el 25,5% por vía telefónica, mientras que los canales digitales continúan creciendo por su inmediatez y accesibilidad.

El perfil de los usuarios se corresponde en su mayoría a población joven o vinculada a ella, lo que lo consolida como herramienta específica al servicio de este colectivo.

En cuanto al análisis por género, se observa una mayor participación femenina (56,6%), un dato que guarda coherencia con el resto de iniciativas del servicio, como el programa 'La Noche es Joven'.

También ha destacado el refuerzo de las asesorías temáticas, que constituyen un servicio fundamental de orientación especializada.

En 2025, continuaron siete asesorías distintas, que ya se habían implementado en 2024, las cuales han ofrecido un total de 133 sesiones de orientación y asesoramiento en profundidad.

En el ámbito digital, ha ampliado su alcance, al superar los 23.600 seguidores en redes sociales y consolidar su web como una herramienta integral de información juvenil, accesible y actualizada, ha informad el Consistorio.

Asimismo, el centro ha acogido 120 actividades organizadas por 32 asociaciones y colectivos juveniles, con una participación de 1.732 personas, y ha incrementado el número de cesiones de espacios hasta las 131.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha destacado el papel "clave y consolidado" del Espacio Joven como servicio público para los jóvenes de Santander, tras la presentación de la memoria de actividad correspondiente a 2025.

"Estos datos reflejan que el Espacio Joven es un recurso vivo, útil y cada vez más demandado", ha señalado.

Además, ha subrayado que esta instalación es un punto de referencia para miles de jóvenes, gracias a un modelo de atención que combina "la cercanía del servicio presencial con la creciente eficacia de los canales digitales".

La edil ha insistido en la utilidad del servicio, que es "un recurso imprescindible para facilitar el acceso de la juventud a formación, empleo, vivienda y participación", ha añadido.