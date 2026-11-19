La consejera de Juventud de Cantabria, Begoña Gómez del Río, en Bruselas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Juventud de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha defendido en Bruselas "una financiación estable y suficiente" por parte de la Unión Europea "para garantizar la protección de los espacios físicos de la juventud", con especial atención a las zonas rurales y a los jóvenes con menos oportunidades.

Gómez del Río, que ha presentado en la sesión de Educación y Juventud del Consejo de la Unión Europea la posición común de las comunidades y ciudades autónomas de España sobre la promoción de espacios juveniles para los jóvenes de Europa, ha reclamado que "las políticas de juventud de la Unión Europea continúen impulsando la creación, consolidación y mejora de espacios físicos seguros para jóvenes".

La titular de Juventud ha defendido que los espacios físicos seguros constituyen "una herramienta esencial" de las políticas de juventud, y que invertir en ellos significa hacerlo "en el bienestar, la participación y el futuro de la juventud europea".

Según ha indicado, "significa ofrecer a las nuevas generaciones lugares donde crecer, relacionarse y contribuir activamente a la construcción de una sociedad más inclusiva, cohesionada y democrática".

Gómez del Río ha señalado la importancia creciente de estos espacios en un contexto marcado por la digitalización. "No solo favorecen la participación juvenil y el aprendizaje no formal, sino que también contribuyen a la igualdad de oportunidades, especialmente para aquellos jóvenes que afrontan mayores dificultades derivadas de su situación social, económica, territorial o personal".

Ha asegurado que estos espacios físicos seguros constituyen una referencia "donde la juventud puede expresarse libremente, construir relaciones de confianza, participar en la vida comunitaria y acceder a recursos y apoyos que favorecen su desarrollo personal y social".

Además, se ha referido "al papel relevante" de estos espacios "en el fortalecimiento de los valores democráticos, el pensamiento crítico y el compromiso cívico".

Junto al impulso de espacios físicos seguros para jóvenes, Gómez del Río ha considerado "imprescindible" proteger también a las entidades que los gestionan "y que los hacen relevantes para los jóvenes".

"La protección del tejido asociativo juvenil debe ir de la mano de la protección de los espacios físicos de la juventud si no queremos correr riesgo de terminar con espacios vacíos o disfuncionales", ha concluido.