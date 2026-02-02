La estatua de Seve Ballesteros se podrá recuperar "íntegramente" y el Ayuntamiento reclamará el coste a los responsables

La estatua de Seve Ballesteros se podrá recuperar "íntegramente".-ARCHIVO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estatua del golfista Seve Ballesteros que fue robada el pasado 20 de enero en Pedreña y recuperada en varios trozos por lo que ha sido detenido un joven de Santander, podrá recuperarse "íntegramente", según ha señalado el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas.

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento se personará en la causa frente a los responsables del robo para intentar reclamarles el coste de los trabajos, ya que la Guardia Civil no descarta la implicación de más de una persona en el hurto.

Así lo ha dicho este lunes el regidor cuestionado por la prensa. Según ha explicado se ha puesto en contacto con el autor de la obra, Salvador García Ceballos, quien aún conserva el molde original, por lo que puede ser rehabilitada, aunque se desconoce el tiempo que conllevarán los trabajos y su coste.

Por otra parte, ha detallado que esta misma mañana los trozos de la estatua han llegado a dependencias municipales, desde donde serán transportados al taller de García Ceballos.

Al respecto, Pérez Ferradas ha mostrado el deseo del Ayuntamiento de realizar la rehabilitación de la obra "de la mano" de la familia del golfista y de su Fundación.

Fue el propio Ayuntamiento quien informó de la desaparición de la estatua en sus redes sociales. La Guardia Civil y la Policía Local iniciaron una investigación que ha conllevado la aparición de la obra en varios trozos --aunque el tren inferior del cuerpo está completo y la cabeza entera--, además de la detención de un joven de 22 años y vecino de La Albericia, barrio donde se encontró la pieza en un trastero.

La Benemérita no descarta que se puedan producir más detenciones, ya que el peso de la estatua --de más de 100 kilos-- y el modo en que se produjo el robo, apuntan a que al menos habrían intervenido dos vehículos, por lo que tuvieron que participar más personas que el detenido.

El alcalde ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la inauguración de actuaciones de mejora de la red de saneamiento en Agüero.