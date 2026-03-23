La ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación aborda el futuro de la ingeniería en sus fiestas patronales

La ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación aborda en una conferencia el futuro de la ingeniería - UC

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT) de la Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado el acto académico de clausura de la festividad de su patrón, San José, con una conferencia sobre el futuro de la ingeniería.

La jornada, celebrada el viernes, reunió a representantes institucionales, comunidad universitaria y personas premiadas en reconocimiento a la actividad académica del curso 2024-2025, ha informado este lunes la institución académica.

El acto estuvo presidido por la rectora, Conchi López, junto al director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente; el director de la ETSIIT, Tomás Fernández; el presidente ejecutivo de Mitsubishi Power y egresado del centro, Javier Cavada, y el subdirector de Organización e Infraestructuras, Luis Valle.

Cavada impartió la conferencia 'Ingeniería para el futuro: IA, electrificación y transición energética', centrada en los retos tecnológicos y energéticos actuales, y en la que destacó el papel transformador de la inteligencia artificial y animó especialmente al estudiantado a afrontar este nuevo escenario con ambición.

"La inteligencia artificial va a cambiar la manera en la que interaccionamos con el planeta, con la naturaleza, con las personas, con la industria... Y eso supone una cantidad ingente de oportunidades para diseñar, construir, ejecutar, divertirse. Es la mayor oportunidad que hemos tenido en la historia de la humanidad. Así que sonriamos y cojamos la ola", destacó.

Durante el acto también se entregaron los premios a los Trabajos Fin de Grado y de Máster correspondientes al curso 2024-2025, así como los galardones del concurso de pósteres de programas de máster y doctorado. Además se concedieron los premios de la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN).

Estos reconocimientos distinguen la calidad del trabajo académico y la actividad investigadora desarrollada en el ámbito de la ingeniería industrial y de telecomunicación.

Los trabajos premiados son, en el Máster Universitario en Ingeniería Química, 'Contribución al Diseño de Sistemas Magnetofluídicos para la Captura de Microplásticos', de Marta Díaz; en el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, 'Design and Implementation of a Distributed Intent-Driven Framework for IP-Optical Multi Domain Operation', de Fabián Gobantes; y en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, 'Análisis del Efecto de la Humedad en las Propiedades Dieléctricas de Papeles Aislantes Inmersos en Líquidos Biodegradables', de Ismael Antolín.

En el Grado en Ingeniería Química, 'Mejora de la Reducción Electroquímica de CO2 a Alcoholes: Impacto de la Configuración del Reactor y del Acoplamiento de Campos Magnéticos Externos', de Beatriz Gallego; en el de Ingeniería en Tecnologías Industriales, 'Estudio Metalográfico Correlativo entre Muestras Reales y Sintéticas representando Cilindros de Apoyo Forjados', de Javier Lázaro; y en el de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, 'Análisis y Optimización de Algoritmos Criptográficos Post-Cuánticos en Sistemas Embebidos', de Guillermo Fernández.

Asimismo, en el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 'Diseño y Construcción de un Manipulador Robótico del Tipo Antropomórfico', de Roberto Vigil; en el Grado en Ingeniería Mecánica 'Diseño y Fabricación del Mecanismo de Suspensión Trasera para Prototipo de Motocicleta', de Daniel Antonio Martínez; y en el Grado en Ingeniería Eléctrica, 'Parque Eólico Off-Shore en Santander', de Ainhara Salas.

La programación incluyó, además, el tradicional Encuentro con el Talento y con las Asociaciones y Colegios Profesionales, celebrado el día previo en el hall de la Escuela, un espacio de conexión entre el estudiantado y el entorno profesional que contribuye a reforzar la empleabilidad y el vínculo con el sector.