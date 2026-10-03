El Euromillones deja un premio de 28,8 millones de euros en Cabezón de la Sal (Cantabria)

Archivo - Adminstración de Loterías.
Archivo - Adminstración de Loterías. - LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 9:27
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SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 2 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Barcelona, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, un boleto acertante de 1ª Categoría (5+2) de Euromillones, que ha sido validado en España, en el Despacho Receptor nº 69.930 de Cabezón de la Sal (Cantabria), situado en El Sol, 11. .

La combinación ganadora del sorteo de hoy ha estado formada por los números 8, 35, 7, 10 y 22. Las estrellas son 10 y 2. La recaudación ha ascendido a 47.486.533,60 euros.

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