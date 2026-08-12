Evoluciona favorablemente la alcaldesa de Bezana y Manuela Bolado (Vox) asumirá sus funciones

Archivo - Carmen Pérez y Manuela Bolado.- Archivo - AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE BEZANA - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La intervención quirúrgica a la que ha sido sometida la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), tras el accidente de tráfico que sufrió el pasado lunes que la causó una vértebra cervical rota y desplazada, se ha desarrollado "favorablemente" y la regidora continúa su recuperación, que evoluciona también "de manera positiva".

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Bezana en un comunicado, en el que también ha anunciado que durante el periodo de recuperación de la regidora, Manuela Bolado (Vox), primera teniente de alcalde, ejercerá como alcaldesa en funciones, garantizando junto al resto de los miembros del equipo de Gobierno, que la actividad institucional continúe como hasta ahora.

En cuanto a los otros dos ocupantes del vehículo en el que viajaba la alcaldesa --heridos de menor gravedad y también vinculados laboralmente al Ayuntamiento-- se encuentran ya en sus respectivos domicilios, iniciando su proceso de mejora, ha indicado.

Tanto la familia de Pérez como los miembros del equipo de Gobierno han trasladado su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días.

Asimismo, han agradecido a la ciudadanía la comprensión y el respeto a la intimidad de la alcaldesa y su familia durante su proceso de recuperación.

Pese al "duro golpe" que este suceso ha supuesto para el equipo de Gobierno, todos sus miembros han garantizado que se implicarán para que la actividad municipal continúe desarrollándose con normalidad.

La alcaldesa resultó herida grave tras sufrir un accidente de tráfico el pasado lunes en la autovía A-67, a la altura de Bezana. Como consecuencia del accidente, la regidora, que presentaba una vértebra cervical rota y desplazada, fue intervenida quirúrgicamente el martes por la mañana en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

Pérez se encontraba en la parte trasera del vehículo y regresaba de una reunión sobre el eclipse con otros municipios en Santander cuando el coche en el que viajaba se quedó parado en la carretera tras sufrir un fallo y fue embestido por detrás por una furgoneta de reparto.

Al volante y de copiloto se encontraban el jefe de la Policía de Bezana y una técnico municipal, que sufrieron diversas contusiones, si bien la peor parte se la llevó la regidora municipal.