Excarcelado un conductor atrapado por las piernas tras volcar con un camión en una maniobra de descarga en Anero

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han excarcelado a un conductor que quedó atrapado por las piernas, con lesiones en ambas extremidades, tras volcar con un camión en la carretera nacional N-634, a la altura de Anero, cuando realizaba una maniobra de descarga.

El accidente tuvo lugar anoche en el punto kilométrico 189 y los bomberos tuvieron que cortar los pilares de la cabina para poder liberar al conductor y ayudar al equipo sanitario a transportarle a la camilla.

Así, una vez realizada la atención de urgencia por efectivos del 061, el hombre fue trasladado al Hospital de Valdecilla para ser atendido de sus lesiones.

El accidente provocó un derrame de combustible contenido por los bomberos y también se movilizó a la Guardia Civil y al Servicio de Mantenimiento de Carreteras, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X (antes Twitter).