ExpoBelleza Cantabria comienza este sábado con las últimas tendencias e innovaciones en el sector de la imagen personal

Cartel - EXPOBELLEZA

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria ExpoBelleza Cantabria, organizada por la Consejería de Comercio y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), abrirá sus puertas este sábado 7 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de Santander y reunirá hasta el lunes 9 a los profesionales del sector de la imagen personal, la estética y la belleza, así como a estudiantes de estas disciplinas y aficionados en general que estén interesados en conocer las últimas tendencias y novedades del sector.

ExpoBelleza Cantabria tiene acceso gratuito y horario de 11.00 a 20.30 horas, el sábado y domingo, y de 10.00 a 15.00 horas el lunes.

Los dos escenarios habilitados en el evento, uno especializado en peluquería y otro en estética, acogerán ponencias especializadas, demostraciones, shows y concursos de barbería, maquillaje y manicura convocados en la Feria.

Además, habrá 52 stands con importantes firmas de peluquería, estética, aparatología, cosmética y formación, así como diversas entidades e instituciones vinculadas al sector de la imagen personal.

ExpoBelleza Cantabria busca convertirse en un punto de encuentro para profesionales, estudiantes, empresas y aficionados de esta actividad, un lugar donde intercambiar conocimientos y experiencia y mantenerse en contacto con las innovaciones y tendencias de un sector en crecimiento.

El programa de ExpoBelleza Cantabria está disponible en la web de COERCAN (coercan.net).

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, el Palacio de Exposiciones y Congresos, la Asociación Cántabra de Imagen Personal, NGH Cosmetic y Academia-Peluquerías Carlos's.