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SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Cantabria han caído un 1,2 por ciento en el acumulado enero-septiembre con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 2.414,6 millones de euros, la cuarta comunidad autónoma con mayor caída y frente a un incremento nacional del 4,2%.

Por otro lado, las importaciones de la comunidad han totalizado 1.984,8 millones de euros, un 12,8% menos, el segundo mayor descenso de todas las comunidades y que se contrapone también con el alza del 7,4% a nivel nacional, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Como resultado de estos flujos, el saldo comercial exterior de Cantabria en los tres primeros trimestres del año mostró un superávit de 429,8 millones, 262,8 más que en el que tenía la comunidad en septiembre de 2025.

En el desglose de los principales sectores en el acumulado del año, el informe del Ministerio destaca respecto a Cantabria los de semifacturas no químicas, el sector del automóvil y los bienes de equipo.

En los dos primeros, las exportaciones en los nueve primeros meses de 2026 subieron un 2,5% y un 22,8%, respectivamente, hasta totalizar 537,4 millones uno y 441,5 el segundo.

Del otro lado, las exportaciones en los bienes de equipo cayeron en el acumulado enero-septiembre un 0,4%, hasta los 405,4 millones.

Por su parte, hubo un descenso en las importaciones de estos tres sectores. La más pronunciada fue en el del automóvil, con un retroceso del 21,6% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 404,1 millones, seguida de la de los bienes de equipo (-11,9%, con 418,7 millones) y la de las semifacturas no químicas (-10,9% y 279,4 millones).

Estos flujos dejaron un saldo positivo de 258 y 37,4 millones en semifacturas no químicas y automóvil, respectivamente, y negativo (-13,4 millones) en el de bienes de equipo.

SEPTIEMBRE

En septiembre, las exportaciones de Cantabria disminuyeron un 5,3% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 257,3 millones de euros, y las importaciones totalizaron 229,1 millones, un 14,7% menos.

De este modo, el saldo comercial exterior de Cantabria en septiembre fue positivo por 28,1 millones (en el mismo mes del año pasado era de 3 millones).

En el desglose por sectores este mes, hay una caída del 9,4% en las exportaciones de semifacturas no químicas, que totalizaron 58 millones, y crecimientos del 18,8% y 1,8% en bienes de equipo y el automóvil, respectivamente, que llegaron a los 42,6 y 39,2 millones.

En lo que respecta a las importaciones, crecieron un 25,6% en bienes de equipo, hasta alcanzar los 48,7 millones, y un 7,5% las de semifacturas no químicas (35,9 millones), mientras se desplomaron un 36,6% las del sector del automóvil, que totalizón 50,2 millones.

Con estas cifras, de estos tres sectores solo el de semifacturas no químicas registra un saldo positivo de 22,1 millones, mientras que los de bienes de equipos y los del automóvil ha sido negativa de -6,2 y -11,1 millones.