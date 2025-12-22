Las exportaciones de Cantabria caen un 6,2% hasta octubre y las importaciones suben un 13,7%

En octubre descendieron en Cantabria tanto las exportaciones (-2,5%) como las importaciones (-6,6%)

Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 12:37
