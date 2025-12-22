Las exportaciones de Cantabria caen un 6,2% hasta octubre y las importaciones suben un 13,7%

En octubre descendieron en Cantabria tanto las exportaciones (-2,5%) como las importaciones (-6,6%) Las exportaciones de Cantabria han caído un 6,2 por ciento interanual en el acumulado enero-octubre con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 2.752,4 millones de euros, lo que sitúa a la comunidad en el puesto 15 en crecimiento (excluyendo Ceuta y Melilla). Por otro lado, las importaciones han ascendido a 2.520,5 millones, un 13,7% más, un incremento que sitúa a Cantabria en el tercer puesto en crecimiento, según datos publicados este jueves por la Dirección Territorial de Comercio en Cantabria de la Secretaría de Estado de Comercio. Como resultado de estos flujos, el saldo comercial de Cantabria en los diez primeros meses ha mostrado un superávit de 231,9 millones. El principal sector de exportación en el acumulado ha sido el de semimanufacturas no químicas, con 589,7 millones. Pese a haber caído un 4,4% en comparación con el mismo periodo de 2024, representa un 21,4% del total exportado por la región. En segundo lugar, y pese a haber caído un 39,3%, se ha situado el de bienes de equipo, con unas exportaciones que han sumado 461,3 millones, y el tercer puesto ha sido para el sector automóvil, que ha crecido un 26% hasta los 415,9 millones. Finalmente, la cuarta posición la ocupa el sector de productos químicos con un volumen de exportación de 377,9 millones y una disminución del 7,9%. Por su parte, el principal sector de importación ha sido el del automóvil, con 574,6 millones, un 51,5% más. Así, supone el 22,8% del total importado por la región. El sector de bienes de equipo, con unas importaciones de 522,9 millones (+35,9%); el de la alimentación, que baja un 12,6% hasta los 418,2 millones, y el de las semifacturas no químicas, con una disminución del 1,8% hasta los 351,9 se sitúan en segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente. El análisis geográfico de las expediciones en los diez primeros meses del año refleja una concentración del 67,7% de las ventas regionales en el ámbito intracomunitario, por valor de 1.863,7 millones, un 6,9% menos, con Francia, Alemania e Italia como principales destinos. Al resto de Europa se exportaron mercancías por valor de 236,6 millones (-11,4%), sobre todo a Reino Unido, Turquía y Suiza. También han caído un 25,8% las realizadas a América (202,5 millones), mientras que las realizadas a Asia subieron un 4,3%, hasta los 205,5 millones, y un 35,2% a África (182,5 millones). Por su parte, las adquisiciones intracomunitarias totalizaron 1.104,1 millones, un 3,5% más, y suponen ya el 43,8% del total de las importaciones regionales. Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos fueron los principales proveedores de la región. Del resto de Europa, las importaciones acumuladas del periodo ascienden a 575,4 millones, un 18% más, con Reino Unido en cabeza. Y aquellas con origen en América han crecido un 13,1%, hasta los 196,1 millones, con Estados Unidos, Brasil y Canadá como principales proveedores de la región. Las importaciones de Asia han subido un 50,1%, hasta los 521,2 millones, y las procedentes de África han bajado un 9,9%, hasta los 109,8 millones. Con estos datos, durante los diez primeros meses del año 2025, Cantabria ha mantenido un saldo comercial positivo con Europa por valor de 420,8 millones (manteniendo un superávit con la UE de 759,6 millones); con África por valor de 72,7 millones y con América de 6,5. En cambio, se ha obtenido un déficit con Asia por valor de 315,6 millones. En octubre, las exportaciones de Cantabria disminuyeron un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior, totalizando 308,6 millones, lo que sitúa a la comunidad en el puesto 12 en crecimiento. También en el décimo mes del año las importaciones regionales cayeron un 6,6%, hasta los 243,6 millones, lo que sitúa a la región en el decimocuarto puesto por comunidades. Como consecuencia de ello, el saldo comercial exterior de Cantabria en octubre fue positivo por 65 millones. Por sectores, el principal en las exportaciones fue el de semifacturas no químicas, que subió un 3,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 65,6 millones, lo que supone el 21,3% del total de lo exportado. El sector automóvil se sitúa en segundo lugar, con unas exportaciones de 56,3 millones (+9,7%), seguido del de bienes de equipo (54,1 millones y una caída del 33,8%) y el de alimentación, que creció un 45,4% hasta los 50 millones. Del lado de las importaciones, en el primer puesto se situó el sector del automóvil, que sumó adquisiciones por valor de 59,2 millones, un 34,9% más. Ello supone el 24,3% del total importado por la región. Le siguen el sector de bienes de equipo (47,5 millones y un crecimiento del 21,7%); el de semimanufacturas no químicas (38,2 millones, un 7,5% más) y la alimentación, con un volumen de importación de 37,8 millones y una disminución del 39,2%. Por ámbito geográfico, las expediciones de Cantabria al resto de estados miembros de la UE en el pasado octubre representaron el 66,1% de las exportaciones regionales, totalizando 204 millones, un 2,6% más que el mismo mes del año anterior, con Francia, Alemania, Portugal e Italia como principales destinos. Al resto de Europa se exportaron 25,3 millones, un 4,4% menos; a América 16,6 millones (-45,9%); a Asia 36,2 millones (+46,2%), y en África cayeron un 51,9%, hasta los 16,7 millones. Por otro lado, las adquisiciones de Cantabria procedentes del resto de estados miembros de la UE representaron un 45,4% de las compras regionales el pasado octubre, totalizando 110,6 millones, lo que supone un descenso del 5,7%, con Francia, Alemania, Bélgica y Portugal los principales proveedores Del resto de Europa se importaron mercancías por valor de 59,1 millones de euros (-4,3%); de América 21,3 millones (-14,4%), y de Asia 44,6 millones, un 15,5% más. Finalmente, las importaciones procedentes del continente africano totalizaron 7,5 millones (-57,7%). El pasado octubre Cantabria mantuvo un saldo comercial positivo con Europa por valor de 59,5 millones (con un superávit con la UE por valor de 93,3 millones) y con África por valor de 9,1 millones. Por el contrario, fue negativo con América por valor de 4,7 millones y con Asia por valor de 8,4.