La exposición 'Rafa Sámano. El oficio de mirar' llega el 24 de marzo al CDIS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) inaugurará el próximo 24 de marzo la exposición 'Rafa Sámano. El oficio de mirar', una muestra que reúne una selección de fotografías del autor santanderino realizadas en los primeros años de su trayectoria profesional y que ofrecen una mirada documental sobre la España de los años ochenta.

Este nuevo proyecto expositivo reúne imágenes realizadas en blanco y negro, una de las señas de identidad de la agencia Cover, colectivo del que Sámano formó parte durante dos décadas y que supuso un revulsivo en la fotografía periodística española desde finales de los años setenta.

Podrá visitarse en la Sala Ángel de la Hoz del CDIS del 24 de marzo al 27 de junio de 2026, de martes a sábado y festivos, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha animado a santanderinos y visitantes a acercarse a esta nueva propuesta cultural que permitirá descubrir el trabajo de uno de los fotógrafos vinculados al impulso del fotoperiodismo español contemporáneo.

Ha explicado que la exposición propone un recorrido visual por una década clave en la transformación social y cultural del país, capturada a través del objetivo de Sámano con una mirada atenta y comprometida.

"La obra de Rafa Sámano nos enseña cómo el país aprendía a ser más moderno y europeo, mientras una generación de fotógrafos consolidaba un nuevo modo de entender el fotoperiodismo, más libre y creativo", ha asegurado la responsable municipal.

UNA VIDA DEDICADA A LA FOTOGRAFÍA

Rafa Sámano cuenta con más de cuarenta y cinco años dedicados a la fotografía, iniciados tras su formación en el Centro de Estudios de la Imagen de Madrid en 1979.

Durante veinte años desarrolló su trabajo en la agencia Cover, donde creció como fotoperiodista y participó en un proyecto colectivo inspirado en el modelo de las grandes agencias internacionales.

Durante esta etapa cubrió acontecimientos políticos, sociales y culturales, desde la Casa Real y la Presidencia del Gobierno hasta la actualidad informativa para medios nacionales e internacionales.

Desde 2003 trabaja de forma independiente, colaborando con diferentes periódicos, revistas y empresas, y desarrollando proyectos de fotografía corporativa, retrato y reportaje de actualidad, además de participar en trabajos relacionados con el cine y la publicidad.

Especializado en el retrato de personajes de la vida social y cultural española y en el reportaje documental, Sámano ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria una mirada fiel a lo esencial del oficio, mirar y contar la realidad a través de la fotografía.